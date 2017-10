Sube aprobación y bajan deseos por el canal interoceánico en Nicaragua

El porcentaje de personas que aprueban la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua se elevó en meses recientes, pero los deseos de la población porque eso ocurra bajaron, informó hoy una firma encuestadora.

De acuerdo con el más reciente estudio de M&R Consultores, divulgado este miércoles, la aprobación al canal interoceánico que pretende construir la firma china HKND Group subió del 72,8 % en junio al 73,1 % en septiembre.

No obstante, los deseos que el proyecto se lleve a cabo bajaron del 68 % al 65,8 %, conforme los resultados de la misma encuesta.

La aprobación de los nicaragüenses se basa en la factibilidad del proyecto si se respetan los estudios de impacto ambiental y social, pero eso no coincide con los deseos de una parte de los encuestados.

De cualquier manera, la cantidad de pobladores que desea la ejecución del proyecto está por encima del 34,2 % que está en contra, según la encuesta.

Por otra parte, un 50,3 % cree que el canal será construido si los estudios, aún no concluidos, finalmente indican que es factible, pero un 33,8 % cree que "no habrá ningún canal", en tanto que el 16 % no respondió.

El proyecto del canal interoceánico, cuya fecha de inicio de las obras no ha sido anunciada, tiene un costo calculado en unos 50.000 millones de dólares.

Nicaragua espera que su construcción, que incluye una vía húmeda de 275,5 kilómetros de longitud, 280 metros de ancho y 33 metros de profundidad, puertos, un aeropuerto, y dos esclusas, entre otros, cree unos 50.000 empleos y duplique el producto interior bruto (PIB) nacional.

La encuesta se ejecutó del 28 de septiembre al 11 de octubre entre 1.600 nicaragüenses mayores de 16 años de edad, en los 15 departamentos y 2 regiones autónomas de Nicaragua, con un margen de error de 2,5 %, un nivel de confianza del 95 %, y un índice de rechazo de 6,3 %.

