Lemonis: "Hemos hecho todo lo que podíamos ante el mejor equipo del mundo"

Tras la derrota en el Camp Nou (3-1), el entrenador del Olympiacos, Takis Lemonis, admitió que su equipo intentó hacer "todo" lo que pudo ante el Barcelona, que, según su opinión, es "probablemente el mejor equipo del mundo".

A pesar de que su equipo jugó con superioridad numérica más de 45 minutos tras la expulsión de Piqué, el entrenador griego afirmó que los dos goles de Messi y Digne tras la reanudación acabaron con las esperanzas de su equipo.

"Los dos minutos de los goles han acabado con las expectativas y sus tantos han llegado cuando empezábamos a atacar. Hemos intentado hacer todo lo que podíamos ante probablemente el mejor equipo del mundo", analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Tras este resultado, el Olympiacos sigue sin puntuar en la fase de grupo de la máxima competición europea y se sitúa como farolillo rojo del grupo, a tres puntos del Sporting de Lisboa, tercer clasificado.

"Quedan tres jornadas y según los resultados ya veremos que podemos hacer en la Liga de Campeones. No sé si puedo hablar de sonrisas, pero creo que cuando uno sigue un plan en el partido y ve que el plan funciona es para valorarlo. Pero no me voy con una sonrisa", concluyó Lemonis.

