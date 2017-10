Simeone: "No fuimos contundentes"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras el empate con el Qarabag en la Liga de Campeones (0-0), que su equipo no fue "contundente", la cualidad "más importante en este juego", y transmitió "optimismo" porque cree "mucho en estos futbolistas".

"A derrota no sabe, porque se empató. El primer tiempo tuvimos situaciones de gol, el arquero suyo estuvo muy bien, y en el segundo tiempo con la necesidad de ganar y los apuros no tuvimos tanta claridad para crear ocasiones y ellos se llevaron un empate justo", valoró en declaraciones a 'Bein Sports' al término del encuentro.

"No fuimos contundentes, tuvimos dos situaciones mano a mano con el portero que no las resolvimos bien", continuó Simeone, que añadió: "No parece mentira (el empate), porque es fútbol. Está claro que en este juego la contundencia es lo más importante y en este partido no la hemos podido tener".

"Creo mucho en los futbolistas y en el grupo y, más allá del pesimismo que invadirá este momento, trato de transmitir optimismo, porque creo en los futbolistas. Somos capaces de revertir esta situación", apuntó el técnico, que aseguró: "Estoy fuerte y en el momento que renové sabía la responsabilidad que tenía por renovar".

