Koeman cuenta con el "apoyo total" de la junta directiva del Everton

El holandés Ronald Koeman, entrenador del Everton, sabe que cuenta con el "apoyo total" de la junta directiva del club pese a su pobre arranque de temporada.

Aunque invirtió más de 100 millones de libras en fichajes -Klaasen, Sandro, Pickford, Keane, Rooney, Martina, Sigurdsson-, el conjunto entrenado por el técnico neerlandés marcha, después de ocho jornadas disputadas, en decimosexta posición en la Premier League, con ocho puntos, dos por encima del descenso.

El accionista mayoritario del Everton, Farhad Moshiri, y el presidente, Bill Kenwright, visitaron la pasada semana la ciudad deportiva del club en Finch Farm y se reunieron con Koeman.

"Hablamos sólo de fútbol. No me dieron ningún mensaje en particular, pero el sentimiento es que están con el equipo y con el jugador", aseguró este miércoles Koeman.

"Todo el mundo sabe que eso (el apoyo) siempre es positivo en el fútbol, pero en este mundo al final esto va de resultados. Hasta el momento sé que tengo el apoyo completo de la junta directiva", dijo el club.

El Everton empató 1-1 el pasado domingo en el campo del Brighton y este jueves recibe al Olympique de Lyon en la Liga Europa, competición en la que marchan en el farolillo rojo del Grupo E, sin victorias después de dos partidos.

