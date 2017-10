La Conmebol, preocupada por los controles antidopaje en el fútbol argentino

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, reveló hoy que le "preocupan" los controles antidopaje que se realizan en el fútbol argentino porque le "llama la atención" que salgan positivos en torneos internacionales y no en la liga local.

"Me llama la atención que los 'doping' son solo a nivel internacional y no en el fútbol local. Hay positivos de martes a jueves y no de viernes a lunes. Ya le hice saber a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que me preocupan los controles de doping que realizan", dijo Domínguez a Radio Mitre.

El titular de la Conmebol se refirió puntualmente a los casos de los jugadores de River Plate Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta, quienes dieron positivo en pruebas antidopaje realizadas en mayo, tras partidos de la Copa Libertadores.

Para Domínguez "los jugadores son víctimas" y "debería haber sanciones para los cuerpos médicos".

"Es un tema que hay que tocar y ser muy serios. Los médicos tienen que entender que no hay manera de que vaya a pasar desapercibido nada. Hablamos de productos demasiado básicos. A esta altura tomar diuréticos es imperdonable, es muy básico", añadió.

Mayada, Martínez Quarta y Nicolás Figal, de Independiente, dieron positivo este año en pruebas antidopaje por diuréticos.

Tras ser sometido a un control el pasado marzo, Fernando Barrientos, de Lanús, también fue sancionado por haber consumido una sustancia prohibida.

Ninguno de los cuatro dio positivo en pruebas antidopaje realizadas tras partidos del torneo local.

