Batistuta defiende a Higuaín y lo pide en Mundial junto a Icardi y Benedetto

El exdelantero Gabriel Batistuta defendió a Gonzalo Higuaín de las críticas que recibió por no haber convertido en las tres últimas finales jugadas por la selección Argentina y dijo que el atacante del Juventus debería ser convocado para el Mundial de Rusia 2018 con Mauro Icardi y Darío Benedetto.

"Se lo trató muy mal. Se le tuvo poca comprensión porque falló en momentos donde todos esperábamos que no fallara, pero eso no quiere decir que no sepa jugar. Es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y en Italia es figura", dijo hoy a Radio La Red el segundo máximo goleador en la historia de la Albiceleste.

"En los últimos tiempos no viene rindiendo, pero Argentina tiene nueve para sacarle jugo. Lamentablemente, 'Pipa' tuvo jugadas que lo condenaron, nadie le tuvo piedad y eso influyó un poco en su rendimiento. Ninguno de los tres (Higuaín, Icardi y Benedetto) se merece quedar afuera de Rusia", añadió.

Icardi fue el centrodelantero titular ante Uruguay y Venezuela, mientras que Benedetto estuvo en el once inicial ante Perú y Ecuador. Sin embargo, no pudieron convertir.

"No estoy en la cabeza de ellos, pero yo me hubiese ido recaliente. Me imagino que no estaban felices. Yo me iba enojado cuando hacía uno y podía haber hecho dos, imaginate si no convertía", señaló Batistuta, que con la camiseta albicelete marcó 56 goles en 77 partidos entre 1991 y 2002.

El exdelantero de los clubes italianos Fiorentina, Roma e Inter, entre otros, dijo que "por suerte" Argentina jugó en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador, que "ya estaba eliminado y no presentó el mejor de los equipos".

"Al equipo lo vi bastante complicado en las eliminatorias. Ganó en la última fecha pero tampoco brilló. Tenemos que tener en cuenta el rival que nos tocó", señaló.

Para Batistuta, Argentina consiguió clasificarse para el Mundial porque Lionel Messi "estuvo enchufado" y "metió los tres goles" en el triunfo por 1-3 ante Ecuador.

"Pero siempre juega en un equipo y en un equipo hace falta el servicio de todos. A veces brillan algunos y en otros casos, otros. En esta oportunidad le tocó otra vez a Messi y bienvenido sea", analizó el famoso 'Batigol'.

El exdelantero cree que en la Albiceleste "todavía no se nota la mano" del seleccionador Jorge Sampaoli y dijo que espera que "lo que tiene (el entrenador) sea mucho más de lo que se vio hasta ahora".

"Fue difícil también trabajar en esta situación porque agarró a la selección en un momento delicado, le tocaron dos partidos muy fáciles de local donde nadie pensaba en otra cosa que no fuera una victoria y eso mete mucha presión. Se llegó a la última fecha sufriendo como nunca", explicó.

Respecto a los candidatos a ganar el Mundial de Rusia 2018, dijo que "hoy en día hay tres o cuatro selecciones" que le ganan a la Albiceleste.

"Son siempre los mismos candidatos y a los cuartos y semifinales llegan ellos. Si te encontrás con Alemania o Brasil, que te superan, no jugás la final", dijo.

También criticó a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dijo que "lo que pasó en la AFA en los últimos 20 años fue lamentable" y "un desastre".

"Hubo de todo menos buen tratamiento hacia los actores principales, que son los futbolistas. El tema más ridículo fue el tema de las entradas. Todo el mundo tiene entradas, menos Messi, que no le puede dar a sus familiares. A mí no me invitan, yo no existo", arremetió.

El campeón con Argentina de las Copas Américas de Chile 1991 y Ecuador 1993 dijo que le gustaría "sentarse a hablar" con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para "expresarle todas las inquietudes". EFE.

Comentarios