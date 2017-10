Henrik Dettman: "La Euroliga es un peligro para el baloncesto"

Henrik Dettmann, el técnico que dirige a la Selección de Finlandia, se mostró crítico con la Euroliga a la que calificó como "un peligro para el baloncesto".

"La política de la Euroliga constituye un grave peligro no solo para el baloncesto europeo, sino para el deporte institucionalizado. Es absurdo que ahora la Euroliga se muestre preocupada por los viajes que deberán realizar los jugadores que participen en las Ventanas, cuando en 2016 decidió doblar el número de partidos de su fase regular... Mientras la Euroliga tiene la ambición de convertirse en la NBA europea, en realidad está yendo a menos año a año. Es una competición dirigida por un reducido grupo de clubes de élite y para el resto su negocio no es rentable", declaró en una entrevista para la página web oficial de la Federación Finlandesa de Baloncesto (Basket.Fi).

"Los millonarios magnates que dirigen la Euroliga solo están interesados en el éxito individual de sus clubes. La Euroliga es como una superpotencia en el tablero de la geopolítica. Divide su riqueza entre un grupo reducido de amigos, intenta influenciar a la clase media (los espectadores) con tretas psicológicas y usa sus armas contra los que no están de acuerdo con ella, moviéndose lentamente para que nadie se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde", prosiguió.

Dettman fue más allá del problema del calendario y aseguró que afecta a la educación arbitral, al desarrollo de jóvenes jugadores y a las operaciones del día a día de los clubes".

El finlandés se refirió a la situación de la Federación Española de Baloncesto (FEB) respecto al problema de las ventanas FIBA: "La mayor amenaza es que, si no hay una solución de compromiso, los clubes y los equipos nacionales pasarán la responsabilidad a los jugadores y les dejarán que tomen la decisión. Pero el trabajo de los jugadores es jugar, no pelearse en las guerras de otros. Lo que hace esto interesante es que Jorge Garbajosa, de la Federación Española de Baloncesto, ha dicho que va a invitar a todos los jugadores de la Euroliga a las rondas clasificatorias de la Copa del Mundo, puesto que iría contra la Ley de España que los jugadores no participasen en las obligaciones del equipo nacional. Veremos qué pasa en este caso".

"Toda la idea del deporte de selecciones está basada en el principio de retribución. Cuando un jugador representa a su país, eso alcanza tanto al país como a su comunidad baloncestística, es decir a toda la familia que hay detrás. Los jugadores representan a sus equipos nacionales cuando se identifican con sus raíces, quieren dar algo a cambio y compartir el bien común. Durante mis 25 años como entrenador de equipos nacionales, he visto una y otra vez cómo es de importante el equipo nacional para todos los jugadores y cómo quieren jugar enfrente de la gente que ha estadio detrás de ellos, así como a las futuras generaciones. La gente que gobierna la Euroliga no reconoce la relación entre jugadores y equipos nacionales. Cuando ellos sugirieron que la totalidad de la actividad de los equipos nacionales debería organizarse en Julio, incluso los Juegos Olímpicos, eso dijo algunas cosas sobre ellos y los principios que siguen", declaró.

Eso sí, Dettman tuvo buenas palabras para la FIBA: "FIBA ha atravesado por tiempos duros, pero han aprendido de errores pasados y estos días (FIBA) se trata de un ejemplo supremo de moderna organización deportiva, con entendimiento de transparencia, democracia y principios legales. Si nadie se responsabilizase del baloncesto en general, no habría ningún bien común. Sería solamente un mundo despiadado, repleto de califatos autoproclamados, que solamente intentan reunir tanto poder y dinero como les sea posible".

Mientras la Euroliga ha tratado de reforzar su marca durante los últimos años, el Real Madrid solo ha podido captar una décima parte de la audiencia de la Selección. Cuando dirigí a la selección de Alemania en 2002, estuvimos a punto de desafiar las audiencias televisivas del fútbol, con partidos del Mundial. Las selecciones pueden congregar grandes audiencias y favorecer el crecimiento del baloncesto. No hay más que ver el Eurobasket 2017 en el que Finlandia y Eslovenia se han convertido en grandes fenómenos. En Finlandia triplicamos la audiencia del fútbol, cuando este deporte tiene siete veces más practicantes", concluyó.

