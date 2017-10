La FA se disculpa con jugadoras por comentarios racistas del exseleccionador

La Federación de Inglaterra de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha presentado este miércoles una disculpa "sincera y formal" a las jugadoras inglesas Eniola Aluko y Drew Spence después de que se encontraran pruebas de que habían sido objeto de comentarios discriminatorios por parte del antiguo seleccionador nacional, Mark Sampson.

Según el último informe de la abogada Katharine Newton, Sampson, de 34 años, realizó en dos ocasiones "una serie de comentarios imprudentes en los que intentó ser gracioso" hacia Aluko y Spence y que, de acuerdo a la Ley de Igualdad de 2010 (Equality Act 2010), son discriminatorios.

Newton, concluyó, sin embargo, que pese a esto ella consideraba que el técnico, destituido el mes pasado por la FA, no era una persona racista.

Sampson, en el banquillo de Inglaterra desde diciembre de 2013, había sido acusado de racismo por la jugadora del Chelsea Eniola Aluko, aunque su despido como seleccionador llegó por motivos completamente diferentes.

De acuerdo al máximo organismo del balompié inglés, Sampson fue destituido por su conducta "inaceptable e inapropiada" en su puesto anterior en el Bristol Academy -ahora Bristol City Women-.

La FA reiteró que los dos temas "eran completamente diferentes" y que "las preocupaciones de las que se quejó Eni Aluko son por abuso y racismo, y las hemos investigado a conciencia". "Se han realizado dos investigaciones sobre este último tema y se ha concluido de que no hay pruebas concluyentes de ello", aseguró Martin Glenn, director ejecutivo de la FA.

Ahora, sin embargo, el máximo mandatario de la Federación se ha visto obligado a presentar una disculpa "formal y sincera" a Aluko y a su compañera Drew Spence, quienes fueron objeto de comentarios "inaceptables" por parte de Sampson.

"En nombre de la FA me gustaría presentar una disculpa sincera a Eniola Aluko y Drew Spence. Según las pruebas presentadas hoy por la abogada Katharine Newton, hemos podido saber que ambas fueron objeto de comentarios discriminatorios por un empleado de la FA, y eso es inaceptable", expresó Glenn a través de un comunicado.

"En su último informe, Katharine Newton concluyó que en dos ocasiones Mark Sampson realizó una serie de comentarios imprudentes en los que intentó ser gracioso y que, según la Ley de Igualdad de 2010, son discriminatorios", prosiguió.

"Nuestra ambición fue siempre encontrar la verdad y actuar si era necesario. Y fue decisión nuestra asegurarnos de que se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes. Es una pena que Eniola no participara en la primera investigación externa, ya que podría haber ayudado a que Katharine Newton completar su investigación mucho antes", señaló Glenn a través de un comunicado.

Por su parte, Aluko, internacional en 102 ocasiones con la selección absoluta inglesa, declaró que se siente "aliviada" y que todo el proceso "mereció la pena".

"Me siento aliviada, ya que ha sido un proceso largo, pero siento que ha merecido la pena. Soy un ser humano y me sentí aislada durante el caso. No quería que fuera un enfrentamiento tan directo como lo fue: la FA contra Aluko. Hasta hace dos años tenía una gran relación con la Federación, y todo esto me ha decepcionado mucho", señaló Aluko.

El seleccionador Sampson guió a las 'Leonas' a la tercera plaza en la Copa del Mundo de 2015 en Canadá y el pasado verano a semifinales de la Eurocopa, donde cayeron ante Holanda, las a la postre campeonas.

