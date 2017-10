Las leonas caen ante el Audax de Brasil y se despiden de la Copa Libertadores

Pese a su buen andar en las dos primeras, Independiente Santa Fe se despidió en la primera fase de la Copa Libertadores Femenina, luego de ser superadas 2-1 por el Audax de Brasil.

El cuadro bogotano se encontraba obligada a ganar para acceder a las semifinales de la competencia, puesto que en el formato del torneo solo clasifican las líderes de cada grupo y el mejor segundo. A primera hora el local Cerro Porteño había superado 3-0 a Universitario de Perú y con 7 unidades ya se había asegurado dicha posición.

El primer tiempo del encuentro fue reñido y el marcador solo se inclinó hasta los 46 minutos, cuando Pinheiro, con mucha fortuna, evocó el 1-0 para las brasileñas tras un rechace de la portera Kimika Forbes que impactó el rostro de la delantera y se fue al fondo de la red.

Dos minutos más tarde, a los 48, la misma Pinheiro amplió la diferencia, esta vez tras un mal despeje de las leonas en un tiro de esquina que la atacante solo debió empujar al arco del equipo colombiano.

El descuento para Santa Fe llegó a los 57 minutos, por un penal que cambió por gol Oriana Altuve.

Sin embargo, no hubo tiempo para más, el cuadro bogotano no pudo dar vuelta al marcador y se despidió con un triunfo, un empate y una derrota de su primera participación en la Copa Libertadores Femenina. Las semifinales las disputarán River Plate Vs. Colo Colo y Cerro Porteño Vs. Audax.

