Marcelo: "Hemos merecido ganar"

El brasileño Marcelo analizó el empate a uno contra el Tottenham en zona mixta y aseguró que el Real Madrid "mereció ganar".

"Creo que hemos merecido ganar. Hemos generado más ocasiones que ellos pero defienden muy bien", declaró.

"Es un problema porque tenemos que ganar todos los partidos que jugamos pero creo que estamos a tiempo de mejorar y no perder ni empatar mas partidos en casa", continuó.

A pesar de esto, Marcelo considera que el Real Madrid "ganó un punto" y destacó la actuación de Hugo Lloris, guardameta del Totteham: "Su portero ha hecho grandes paradas pero lo hemos intentado".

"El planteamiento de Pochettino ha sido malo para el Real Madrid porque hemos empatado", aseguró.

Al Real Madrid le cuesta sacar adelante los partidos en casa y Marcelo no supo dar una explicación respecto a esto: "No sé exactamente la razón por la que hemos pinchado en estos partidos pero hemos intentado ganarlos todos; no corremos como tontos"

Además, salió en defensa de un Karim Benzema que este martes no tuvo suerte de cara a portería: "Son cosas que pasan, los delanteros viven de eso. Los delanteros un día te meten gol y otro no. Karim estará triste porque no ha metido gol pero más porque no hemos ganado".

Para finalizar, el brasileño dijo que sus abogados "están con ello" al ser preguntado por las últimas noticias que le relacionaban con un presunto fraude fiscal a Hacienda.

Comentarios