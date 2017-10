Jesurún: "No ha sido fácil encontrar amistosos"

En entrevista con Caracol Radio, Ramón Jesurún aseguró que esperan encontrar rivales para la Selección Colombia pensando en la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, la prioridad es enfocarse en los partidos de marzo.

Amistosos de la Selección: "Estamos preparando y buscando los rivales de la fecha FIFA, donde no ha sido fácil conseguir partidos amistosos por razones entendibles, porque todas las selecciones estaban muy pendientes en culminar sus Eliminatorias y se produjeron muchos planes. Pero ahí estamos tratando de direccionar una posibilidad. También tendremos las de marzo, donde seguramente ya jugaremos ante rivales a fines a los que vamos a enfrentar en la primera ronda del Mundial".

¿Están descartados los partidos de noviembre?: "No ha sido fácil, porque todos estábamos enfocados en las Eliminatorias y clasificar al Mundial. Lo que si se va a producir es que buscaremos buenos rivales para marzo, pero no descartamos y estamos mirando para ver si es posible mover al equipo en el mes de noviembre".

El plan de Pékerman: "La idea del técnico es mover a los jugadores, que se reúnan y compitan. No ha sido fácil encontrar rivales, lo de Oriente es una posibilidad que tenemos, también hay otras en Europa no tan fáciles. Pero no hemos descartado eso y posiblemente esta semana tendremos claridad sobre el tema".

El tiempo de trabajo: "Es importante el tema de poder reunirlos un buen tiempo. No es lo mismo tenerlos reunidos dos o tres días antes de un partido, aunque es una regla para todos los equipos, a tenerlos 15 o 25 días. En la última gira por Europa estuvieron reunidos 15 días y la Selección tuvo un buen comportamiento. Para el Mundial tendremos esa posibilidad, tener a los jugadores disponibles a finales de mayo y eso nos va a permitir tener un equipo mejor acoplado".

Los premios para el Mundial: "El esquema es muy parecido. Este tema lo tocaremos previo al Mundial, la reunión que tiene el Comité Ejecutivo con los jugadores y el cuerpo técnico siempre ha sido buena en este sentido".

