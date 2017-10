‘Checho’ Angulo: “Esto lo sacan adelante los jugadores”

“Por el bien de todos, fue lo mejor que se pudo hacer”, expresó el presidente del Deportivo Cali, Álvaro Martínez, en relación al acuerdo que se estableció para la rescisión del contrato del cuerpo técnico que lideraba Héctor Cárdenas -Jorge Pautasso y el PF Fernando González, también fueron desvinculados-. Y tras anunciar al tercer cuerpo técnico que tendrá el Cali en los diez meses que van corridos del presente año, Martínez recobró la ilusión: “Los profesores Sergio Angulo y César Hernández, esperan dirigir por lo menos once partidos: los cinco que restan y los seis de las finales, con ese propósito aceptan este reto”, comentó el presidente de los ‘azucareros’.

Sergio ‘Checho’ Angulo, luego de culminar su carrera como entrenador, en la que se destacó como un fino goleador, inició en su nuevo rol como entrenador de la categoría preinfantil del Deportivo Cali (1999), luego fue promovido a la primera C. En el 2000 fue segundo de Diego Umaña en la dirección técnica de Millonarios. En el 2001, dirigió la primera B del Cali que tenía sede en Palmira. Fue AT de Óscar Héctor Quintabani (2002-2003) con el Cali, equipo con el que se coronó campeón de Liga como AT de Pedro Sarmiento (2005) y en el 2006 fue subcampeón. En el 2008 fue AT de Ricardo Martínez, también con los ‘azucareros’. Posteriormente se fue a panamá, donde se coronó campeón dirigiendo al Tauro, y retornó al Cali en el 2014. Se encontraba dirigiendo la categoría Sub-20 de los verdiblancos.

Su primer contacto con los jugadores: “Les dije a los jugadores que se miraran. Andrés Pérez, Máyer Candelo y Abel Aguilar tienen más de 1.300 partidos, eso hay que ponerlo en la cancha a favor y los más jóvenes deben despertar. El jugador de fútbol debe entender que la carrera se acaba a los 35 años, y después deben mirar qué van a hacer. Les dije que reflexionaran y que siempre hay que pensar en ganar jugando bien. Esto lo sacan adelante los jugadores de fútbol”.

Su percepción del grupo: “El grupo de entrada se ve golpeados, por la salida del entrenador que estuvo ocho meses con ellos, y por algunos rendimientos individuales, pero después, los vi entregados al trabajo que me correspondió a mí”.

La solidaridad del grupo: “El trato de la pelota es un requisito en mi forma de sentir el juego, pero yo muero por la táctica cuando no tengo la pelota. Vamos a recuperar el sentido de qué hay que hacer cuando perdemos el balón, para que no nos agarren mal parados”.

Un equipo desequilibrado: “El Cali ha tenido momentos de mucha eficiencia, pero ha sido ineficaz, ha sido superior al rival hasta el área y después no ha podido. Luego, les llegan una vez y les marcan gol”.

Sergio Angulo es el tercer entrenador que tiene el Cali en lo que va corrido de año; antes habían tenido a Mario Alberto Yepes y recientemente a Héctor Cárdenas. 'El Checho' hará su debut el domingo (3:15 p.m.) visitando a Jaguares. Luego dirigirá el clásico frente al América (en Palmaseca); visitará a Alianza Petrolera, volverá a casa a jugar contra Nacional, y en la última fecha visitará a Millonarios. Deportivo Cali ocupa el puesto 11 (19 puntos).

