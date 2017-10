Millonarios lleva 17 fechas sin que le piten un penal a favor

Esta circunstancia ha sido una constante este año ya que Millonarios en el primer semestre alcanzó 26 fechas sin que le pitaran un penal a favor. El record se rompió en el partido de ida de la semifinal de la Liga I-2017 en Bucaramanga el miércoles 31 de mayo en el empate 2-2. A Ayron Del Valle le hicieron la falta y él mismo se encargó de cobrar. Fue el árbitro Carlos Betancur el encargado de pitar el lanzamiento desde el punto de pena máxima.

Desde ese día han pasado 17 fechas (tres del primer torneo y 14 de este) en las que no le han pitado un penalti a favor. Miguel Ángel Russo dijo al respecto, “es una situación extraña, hay algunos que tienen 13 o 15 no sé cuántos penales a favor. No sé si tengo uno en todo el año, es llamativo, los números te marcan una realidad, pero es muy raro que a Millonarios, siendo un equipo que propone y que ataca, no le hayan pitado uno, es llamativo”.

Ayron Del Valle, actual goelador del equipo con tres goles, dijo, “es una situación de momento. A Millonarios es muy difícil que le piten un penal, pero igual hay que hacer los goles de otra manera. Este equipo juega muy bien y busca el arco contrario”.

¿Por qué le está pasando esto al equipo bogotano?

Se podría decir que el equipo es sano, los jugadores poco se botan dentro del área y también muy poco discuten o protestan decisiones arbitrales. También es un hecho, que con el endurecimiento de las multas y de las sanciones, los jugadores se están cuidando para no tener que pagar los 44 millones y ser sancionados durante dos semanas.

También hay que considerar que la ausencia en la titular, por ya casi dos meses, de Dúvier Orando Riascos, y esto le ha quitado la posibilidad a Millonarios de que se puedan dar esas jugadas dentro del área, ya que él es de los que más busca y entra en choque y roce con los defensas rivales.

Ayron Del Valle ha cobrado los dos más recientes penales que han pitado a favor de Millonarios, el primero el domingo 23 de octubre de 2016 fecha 17 de la Liga II, en Tuluá frente a Cortuluá en la victoria 3-2 y el miércoles 31 de junio, partido de ida de los cuartos de final de la Liga I-2017 en el 2-2.

Comentarios