Contador: "Una etapa de 65 km, ojalá la hubieran puesto antes"

Alberto Contador fue el más aplaudido en el Palacio de Congresos de París. Recién retirado, el pinteño aceptó la invitación del Tour para acudir a la presentación del recorrido de 2018… que seguirá “desde la barrera”: “La organización me pidió que viniera, y yo encantado de estar en la puesta de largo de la prueba más importante. El Tour te cambia la vida”. Vencedor en 2007 y 2009 y desposeído en 2010, Contador se mostró relajado ante los medios: “Continuaré ligado al ciclismo a través de la Fundación, que saldrá como equipo continental en 2018, y embajador de marcas y comentarista ocasional”.

Respecto a esa nueva faceta de analista, empezó a practicar con el trazado del Tour: “Sobre el papel, se trata de una carrera muy abierta, con opciones de dar un buen espectáculo. Aunque no diré quién me parece el máximo favorito, porque con tanta montaña y casi 22 kilómetros de pavés, que son una lotería, puede ocurrir de todo. Las cronos, tanto por equipos como la individual, no revisten demasiada dificultad. Los adoquines resultarán más determinantes”. Pese a no mojarse, el nombre de Froome surge: “Le perjudicará mucho la reducción a ocho corredores y el pavés, pero domina en los últimos tiempos”.

Y Contador subrayó una etapa: “Me encanta la jornada de 65 kilómetros en los Pirineos. Ahí se puede romper al equipo del líder, al maillot amarillo y al Tour. Ojalá me hubieran puesto antes un día así para disfrutar. Seguramente no eche de menos la bici hasta que llegue esa etapa”. El madrileño prometió que presenciará in situ la ronda francesa: “Me veréis en el terreno. Ahora consiste en aprovechar las cosas de otra forma, desde fuera. No me tienta para nada regresar, me siento muy feliz con el recuerdo que dejé en el Angliru”. A finales de mes participará en dos critériums de redespedida, en Japón y en China.

