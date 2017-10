Froome: “El Tour premiará al ciclista más completo”

-¿Qué le parece el recorrido del Tour de 2018?

-Quizá es demasiado pronto para dar una opinión totalmente formada, pero no esperaba nada diferente por parte de los organizadores. Se trata de una carrera que siempre pone a prueba todos los aspectos del ciclismo, para premiar al corredor más completo: adoquines, viento, los Alpes, los Pirineos, contrarreloj por equipos e individual. Tendremos de todo… y resultará un reto apasionante y muy duro, como siempre.

-¿Imponen esos 21,7 kilómetros de pavés?

-Bueno, ese será uno de los factores decisivos de la carrera en la primera semana. El comienzo me parece bastante nervioso, con la costa, el viento, el Muro de Bretaña y los adoquines. No nos vamos a engañar, no soy un aficionado de las piedras. En 2014 ni las llegué a pisar por dos caídas anteriores. En 2015 no fueron tan comprometedoras. Ojalá no definan el Tour, restará muchísima montaña y la crono individual para lograr cosas importantes.

-¿Cuál será la etapa reina?

-Creo que la del Alpe d’Huez, con 5.000 metros de desnivel acumulado. Por tanto, diría que en los Alpes encontraremos las mayores dificultades, aunque los Pirineos presentarán también los puertos más emblemáticos y una jornada de 65 kilómetros. La reducción a ocho hombres no sé cómo afectará, intentaremos pelear como un bloque unido.

-Después de su histórico doblete Tour-Vuelta de 2017, en 2018 puede empatar a cinco títulos con Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. ¿Supone más presión?

-La presión me la impongo yo, en cada entrenamiento y en cada competición en la que salgo a ganar. No me imprime respeto, sino motivación por seguir en la misma senda del trabajo bien hecho para entrar en un selecto club de leyendas. En este 2017 seguramente alcancé mi tope de rendimiento en cuanto a éxitos en Tour y Vuelta, pero ansío más victorias. Ya veremos qué calendario elijo junto a los técnicos del Sky.

