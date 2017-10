Nairo: "Disputaré el Tour 2018 como jefe de filas de Movistar"

Nairo Quintana no había acudido hasta este martes a la presentación del Tour de Francia. Al colombiano le gustó lo que vio, tanto el ambiente que rodea al evento como el trazado de 2018: “Pienso que el recorrido me favorece porque afrontaremos mucha montaña. Tampoco habrá demasiados kilómetros de contrarreloj, así que considero que puedo rendir a un gran nivel. Sin embargo, deberemos permanecer muy atentos a la etapa del pavés. Rodeado con especialistas como Bennati, Erviti y Rojas seguro que lo pasamos sin problemas”.

Pese al fichaje de Mikel Landa por el Movistar para 2018, Nairo habló como líder absoluto de la escuadra: “La próxima temporada seré el jefe de filas del equipo en el Tour. Está tratado con los directores y me respaldarán con los compañeros más adecuados. No sé si participará Mikel, pero con Alejandro (Valverde) vivimos situaciones similares y juntos sumamos por el bien del Movistar”. También se animó al referirse a Chris Froome, el ciclista que le ha privado de cotas más altas en la Grande Boucle (suma dos segundos puestos y un tercero): “Es batible, claro. Si no, tendría que replantearme las cosas”.

Para evitar el gris rendimiento del Tour de 2017 (después de acabar segundo en el Giro), Nairo sí cambiará su calendario: “Quizá la palabra no sea error, ya que de todo se aprende. Aunque sí modificaré la planificación. No saldré a tantas carreras ni disputaré al máximo cada una. Me encantaría llegar más fresco a julio, al objetivo principal del curso”. Y de nuevo se medirá con Froome: “No me preocupa. Cumpliré 28 años en enero y me queda por ofrecer lo mejor de mi madurez como ciclista profesional. Confío en mis capacidades y en el apoyo de Movistar”.

