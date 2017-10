Richie Porte vuelve en la Japan Cup tras su caída en el Tour

Richie Porte volverá a competir sobre una bicicleta este domingo en la Japan Cup tras estar tres meses fuera de competición a causa de su dura caída durante el pasado Tour de Francia en el descenso del Mont du Chat, en la que sufrió fractura de clavícula y de pelvis.

El australiano mostró su satisfacción por su regreso a la competición en la web del equipo BMC. "Tengo ganas de correr en la Japan Cup Cycle Road este año. No es solo una oportunidad para mí de sumar otro día de carrera a mis piernas antes del final de la temporada, también es mi primera oportunidad que tengo para disputar la Japan Cup Cylce Road Race desde 2013.

Porte participará en la prueba japonesa, una de sus favoritas, con la mirada puesta en la temporada 2018, donde el Tour de Francia se perfila de nuevo como el principal objetivo. "Los aficionados japoneses son increíbles, siempre hay un gran ambiente en carrera. Puedo decir que es una de mis carreras favoritas. Dado que no he competido desde el pasado mes de julio, no vengo con ningún objetivo marcado. Estoy feliz de volver a competir de nuevo este año antes de centrarme en la temporada 2018".

Porte, que un mes después de la caída ya realizaba ejercicios sobre la bicicleta, estará arropado en su regreso en la Japan Cup por los suizos Martin Elmiger, Michael Schär y Danilo Wyss y por el holandés Bram Welten.

