Defensoría pide que no dejen de prestar servicios a usuarios de Medimás

"Con un solo usuario que no esté bien atendido, no podemos decir que Medimás ha cumplido. Hay algunos avances, pero el Defensor del Pueblo hasta que no verifique en terreno, no podrá dar un parte de tranquilidad”, dijo el defensor Carlos Alfonso Negret, tras recibir los informes de la Superintendencia de Salud y del nuevo presidente de Medimás, Néstor Orlando Arenas, sobre la prestación del servicio.

La afirmación se dio junto al llamado que hizo a la Defensoría a la Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco de que no dejen de prestar sus servicios a los 180.000 usuarios de Medimás en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño, sobre todo a aquellos con enfermedades de alto costo.

La Mesa Interinstitucional dijo, también, que no seguirá hasta que el derecho a la salud esté garantizada en su totalidad e invitó a la Comisión Séptima del Congreso a ser parte de la misma.

Ahora, la Defensoría visitará las sedes de los departamentos para verificar la atención que brinda a sus pacientes Medimás.

