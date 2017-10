Inmigrante peruana con orden de deportación vuelve a refugiarse en un templo

La inmigrante indocumentada peruana Ingrid Encalada Latorres, quien tenía orden de abandonar hoy Estados Unidos, buscó refugio en una iglesia de Denver, como ya hizo en 2016, informó la filial local del Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC, en inglés).

"Decidí que tengo que ser fuerte por mi familia. Tengo que hacer lo que es mejor para mis hijos. Tengo que luchar por ellos y por mi comunidad", señaló Encalada Latorre, de 34 años y madre de dos hijos estadounidenses, en una declaración enviada a Efe.

Sin revelar en qué iglesia está refugiada, AFSC dijo que comunidades de todo el estado de Colorado se han movilizado en favor de Encalada Latorre "ofreciéndole santuario (refugio)".

La peruana ingresó a EE.UU. en 2000 sin la documentación apropiada y en 2010 fue arrestada por uso de documentos de identidad falsos, un delito del que se declaró culpable, por lo que se ordenó su deportación, aunque la medida fue postergada durante varios años.

En noviembre de 2016, por temor a ser arrestada y deportada, Encalada Latorre ingresó en la iglesia Mountainview Friends Meeting (cuáqueros), en donde permaneció refugiada durante cinco meses, hasta que su caso fue reabierto.

Sin embargo, en agosto pasado un juez falló en su contra, por lo que su deportación quedó establecida para mediados de septiembre, aunque luego se le concedió un plazo adicional de un mes, que se cumplió hoy, para que pudiese realizar los arreglos necesarios con su familia.

En unas declaraciones enviadas a Efe, Encalada Latorre afirmó que hasta este lunes por la noche "estaba en paz" con el hecho de que hoy debía regresar a Perú.

La razón, dijo, es que se sentía "demasiado cansada de seguir luchando" y la alternativa de regresar a su país y allí "rehacer" su vida parecía mejor que "la posibilidad de estar en santuario por mucho tiempo".

"Pero Bryan, mi hijo mayor, me rogó que no me fuese y que no lo forzase a dejar su hogar y su escuela. Y aunque parezca algo menor, Aníbal (el otro hijo) tiene un fuerte resfrío y no hay clínica de salud donde vive mi familia en Perú", dijo Encalada Latorre.

