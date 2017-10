Exvicepresidente colombiano muestra preocupaciones sobre justicia para la paz

El exvicepresidente colombiano y aspirante a la jefatura de Estado en 2018 Germán Vargas Lleras mostró hoy sus preocupaciones sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) acordada con las FARC y cuyo proyecto de ley se debatirá esta semana en el Congreso.

Entre sus preocupaciones mencionó que se pretenda aplicar a todos los colombianos el modelo de justicia transicional que debería ser solo para los guerrilleros y militares en acciones relacionadas con el conflicto armado.

"Yo no entendí nunca, aun sigo sin entender, por qué un sistema de justicia transicional (...) ahora le va a ser aplicable al resto de 48 millones de colombianos a quienes un buen día nos cambiaron el juez natural", afirmó en una entrevista con Caracol Radio.

Aseguró que para el presidente Juan Manuel Santos "no son ajenas" esas preocupaciones. "Siempre las expresé al interior del Gobierno, en varias oportunidades las expresé (cuando era vicepresidente) pero en particular estas a las que me he referido estos días aunque no tan en detalle".

En este sentido, recordó que el proyecto de ley estatuaria que dará vida a la JEP "tan solo fue radicado hace tres semanas en el Congreso", por lo que no conocía en detalle el texto hasta entonces.

Su partido, Cambio Radical anunció que no votaría favorablemente ese proyecto al "considerar que esta iniciativa premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros desmovilizados de las FARC".

Entre las inquietudes que planteó hoy el exvicepresidente están "los beneficios que concede" la JEP a los miembros de las FARC "al no pagar un día de cárcel".

También subrayó que las FARC se comprometieron a varias cosas "algunas que se han cumplido, otras no tanto" como la entrega de bienes para la reparación de las víctimas o "contar la verdad" ante la justicia.

Vargas Lleras también criticó que las FARC puedan presentarse a las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 "sin haber pasado antes por la JEP" para que respondan por sus crímenes.

Poco después de su entrevista, Santos le respondió con un críptico mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Yo compartía las preocupaciones sobre la JEP de mi leal y buen amigo Germán Vargas Lleras. Su problema es que ya todas quedaron resueltas".

También quienes se opusieron al acuerdo de paz levantaron su voz para criticar a Vargas Lleras.

El principal opositor al acuerdo, el expresidente Álvaro Uribe, subrayó también en Twitter que Vargas Lleras "pudo exigir una reforma seria al acuerdo con el terrorismo" después del triunfo del no en el plebiscito sobre el primer acuerdo de paz con las FARC.

Sin embargo, consideró que apoyó "desconocer el (resultado del) plebiscito".

La excandidata presidencial y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez se sirvió de la misma red social para asegurar que "después de prolongado y calculado silencio, el vicepresidente-candidato no tiene ningún argumento nuevo" a los que expresaron quienes se opusieron al acuerdo de paz.

Por último, el exprocurador Alejandro Ordóñez comentó que Vargas Lleras "guardó silencio cuando Colombia dijo no (al acuerdo de paz). Los riesgos se advirtieron hace años. Es corresponsable de que las FARC tengan hoy el poder".

