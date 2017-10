Trump crea estupor al hablar sobre trato de predecesores a caídos en combate

El presidente de EE.UU., Donald Trump, causó polémica y estupor hoy por unas declaraciones en las que sugirió que sus predecesores en la Casa Blanca no se comportaron debidamente con los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas del país muertos en combate.

En una conferencia de prensa inesperada que ofreció este lunes desde la Casa Blanca, a Trump le preguntaron sobre por qué no había hablado públicamente todavía de la muerte de cuatro miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU. en una emboscada en Níger a comienzos de este mes.

"Si miran al presidente Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no hicieron llamadas, muchos de ellos no hicieron llamadas (a los familiares de los fallecidos)", respondió Trump.

El mandatario dijo, además, que ha escrito "cartas personales" a las familias de esos soldados y que "en algún momento" les llamará porque es lo que ha hecho "tradicionalmente".

Al ser cuestionado por un periodista sobre su afirmación falsa acerca de que Obama no llamó durante su mandato a las familias de soldados fallecidos mientras servían al país, Trump pareció rectificar, aunque no del todo.

"Creo que el presidente Obama lo hizo (llamar) algunas veces, y quizá otras veces no. No lo sé. Es lo que me han dicho (...) Otros presidentes no llamaron, escribieron cartas. Y algunos presidentes no hicieron nada", argumentó Trump.

Excolaboradores de Obama y numerosos periodistas que cubrieron su mandato criticaron de inmediato los comentarios de Trump.

Al calificar lo dicho por Trump de "maldita mentira", Alyssa Mastromonaco, exjefa adjunta de gabinete de Obama, comentó en su cuenta de Twitter que el actual mandatario es "un animal transtornado".

Mientras, el general retirado Martin Dempsey, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., subrayó también en Twitter que tanto Obama como el expresidente George W. Bush "se preocuparon profundamente" por los caídos en combate y sus familias, y que eso es "una verdad sagrada".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, salió en defensa de Trump y aseguró que el presidente "no estaba criticando a sus predecesores", sino hablando de "un hecho".

Aquello que digan que los expresidentes "llamaron a todas las familias de caídos están equivocados", anotó Sanders.

