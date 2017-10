Campesinos ocupan ministerio en Brasilia por "desmonte de la reforma agraria"

Cientos de activistas del Movimiento Sin Tierra (MST) ocuparon hoy la sede del Ministerio de Planificación en Brasilia, en protesta contra lo que calificaron de "desmonte" de los planes de reforma agraria por parte del Gobierno de Michel Temer.

"Los trabajadores del campo vamos a presionar al Gobierno para que restablezca la prioridad y los presupuestos de las políticas de reforma agraria", dijo Atiliana Brunetto, miembro de la dirección nacional del MST.

Según la dirigente campesina, el Gobierno ha recortado a mínimos los presupuestos para los planes de reforma agraria, de los que dependen millones de trabajadores rurales que reclaman tierras para trabajar.

En declaraciones a periodistas, Brunetto denunció que el recorte de gastos aplicado por el Ejecutivo para enfrentar una severa crisis fiscal también ha afectado la situación de los pequeños campesinos.

La dirigente del MST denunció que el Gobierno también ha reducido en forma "drástica" los presupuestos oficiales para la adquisición de alimentos a los pequeños trabajadores rurales.

Mediante esos programas, la mayor parte de la producción de esos agricultores es adquirida por el Ejecutivo, que los distribuye en las redes de educación pública, en las cárceles y otros ámbitos de responsabilidad estatal.

"Son ejemplos concretos de cómo el Gobierno de Michel Temer actúa para agravar la pobreza en el medio rural", apuntó Brunetto.

Los activistas del MST han bloqueado la entrada principal a la sede del Ministerio de Planificación y asegurado que no saldrán del lugar hasta tanto no les reciba el titular de ese despacho, Dyogo Oliveira, quien no se encontraba en el edificio.

La protesta se desarrollaba sin incidentes y, de acuerdo a los cálculos de la Policía, participaban en ella unas 300 personas, aunque el MST ha elevado ese número a un millar.

