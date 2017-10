Populismo y miedo dominan la campaña de las elecciones de la República Checa

Inmersa en un momento de bonanza económica y sin problemas sociales graves, la República Checa celebra los próximos días 20 y 21 unas elecciones legislativas marcadas por el probable triunfo de un magnate populista investigado por corrupción y la debacle de socialdemócratas y conservadores.

Praga, 17 oct (EFE).- Inmersa en un momento de bonanza económica y sin problemas sociales graves, la República Checa celebra los próximos días 20 y 21 unas elecciones legislativas marcadas por el probable triunfo de un magnate populista investigado por corrupción y la debacle de socialdemócratas y conservadores.

La legislatura que termina ha sido, en términos de bienestar y paz social, una de las más exitosas desde el fin de la dictadura comunista en 1989, con la economía creciendo al 4,7 % y un desempleo del 3 %, el más bajo de todos los países de la Unión Europea (UE).

Pese a esa buena gestión, el final del periodo legislativo estuvo marcado por la amenaza de ruptura del pacto de Gobierno que mantenían los socialdemócratas del CSSD, los democristianos de la KDU y la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), del multimillonario Andrej Babis.

Babis fue cesado en mayo como viceprimer ministro y responsable de Finanzas, y en septiembre se le retiró la inmunidad parlamentaria para ser investigado en un caso de supuesto uso fraudulento de fondos europeos y delito fiscal.

Sin embargo, estas investigaciones no impiden que Babis, el segundo hombre más rico de la República Checa, aparezca en los sondeos como el candidato con más opciones de ser el próximo primer ministro.

Las encuestas le dan un 24 % de intención de voto, cinco puntos porcentuales más que cuando hace cuatro años irrumpió en la escena política checa.

"La mayoría de los debates preelectorares están centrados en si Babis es una amenaza para la democracia y qué partidos irían en coalición con él", dice a Efe Jiri Pehe, comentarista político y director de la New York University de Praga.

"Babis, a su vez, acusa a todos los demás partidos de corrupción y de tratar de mantener el actual sistema 'corrupto'", añade el experto, que fue asesor del expresidente Vaclav Havel.

De hecho, los sondeos anuncian un castigo a prácticamente el resto de los partidos.

Según las encuestas, los socialdemócratas perderán casi la mitad de sus electores y quedarán en el 11 %, el mismo porcentaje que auguran a los comunistas del KSCM.

Las previsiones son peores para la KDU democristiana, a la que los sondeos ni siquiera aseguran el 5 % necesario para entrar en la Cámara Baja.

En la misma situación están las fuerzas de centro derecha tradicionales, como los conservadores del ODS y del TOP09, que gobernaron juntos entre 2010 y 2013.

Los analistas destacan que el fuerte castigo a los partidos tradicionales y el fortalecimiento de Babis se produce en un momento en el que cerca del 80 % de los checos se declara satisfecho con su situación personal.

"Estas elecciones están vacías de temas reales, la división entre derecha e izquierda ha desaparecido completamente y los temas principales son dos: Babis y el comercio del miedo", afirma Pehe.

El analista checo considera que ese "comercio del miedo" consiste en "crear amenazas virtuales -como los inmigrantes, el islam, el terrorismo, miedo a adoptar el euro como moneda- y unos políticos que luchan contra ellas".

En la campaña tuvo protagonismo el rechazo de casi todos los partidos al sistema de reubicación de refugiados aprobado por la UE, y al que el Gobierno checo se opone hasta el punto de que Bruselas ha abierto un expediente a Praga.

Este debate ha sido aprovechado por algunas formaciones para posicionarse con eslóganes xenófobos y contra los musulmanes, como el movimiento "Democracia Directa y Libertad" (SPD) del populista Tomio Okamura, que está ganando popularidad.

"Los más sorprendente es que en la República Checa no hay migración, casi no hay musulmanes, no hay ataques terroristas y el euro sería políticamente beneficioso", considera Pehe.

La clave de estas elecciones no está, según el experto, en unos programas articulados en torno a temas positivos, sino a qué cosas la gente le tiene miedo.

