El estadounidense George Saunders gana el premio literario Man Booker

El estadounidense George Saunders se hizo hoy con el prestigioso premio Man Booker por su novela "Lincoln In The Bardo", una historia que evoca la noche en la que el expresidente de Estados Unidos Abraham Lincoln enterró a su hijo de once años.

Saunders conquistó un premio al que optaban otros cinco finalistas: Paul Auster, que concurría con "4321", Emily Fridlund ("History of Wolves"), Mohsin Hamid ("Exit West"), Fiona Mozley ("Elmet") y Ali Smith ("Autumn").

El escritor, de 58 años, es el segundo autor estadounidense reconocido con el galardón, que premia la mejor novela del año escrita en inglés y publicada en el Reino Unido, un certamen que desde 2014 acepta el concurso de escritores externos a las islas británicas y la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwelath).

Saunders sucede como ganador a su compatriota Paul Beatty, que se alzó el año pasado con el premio, dotado con 50.000 libras (55.500 euros), gracias a la novela satírica "The Sellout".

El jurado deliberó durante cinco horas y mantuvo un "fiero debate" antes de decantarse por "Lincoln In The Bardo", según explicó durante una ceremonia en Londres la escritora y actriz Lola Young, presidenta del panel de jueces.

"La forma y el estilo de esta original novela revelan una narrativa ingeniosa, inteligente y profundamente conmovedora", describió Young, que describió la obra como un relato que "explora el significado y la experiencia de la empatía".

El libro es la primera novela larga que ha publicado Saunders, aclamado escritor de relatos cortos, nacido en Texas y residente en Nueva York.

"Lincoln In The Bardo" detalla acontecimientos ubicados en la noche del 22 de febrero de 1862, cuando el expresidente visita la cripta donde yace su hijo recién fallecido.

El texto explora temas como la muerte y el duelo, así como el contraste entre las aflicciones de la vida personal de Lincoln y su papel en la vida pública.

Comentarios