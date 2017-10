El estadounidense George Saunders gana el premio literario Man Booker

El estadounidense George Saunders se hizo hoy con el prestigioso premio Man Booker por su novela "Lincoln In The Bardo", una historia que evoca la noche en la que el expresidente de EE.UU. Abraham Lincoln enterró a su hijo de once años.

Saunders conquistó un premio al que optaban otros cinco finalistas: Paul Auster, que concurría con "4321", Emily Fridlund ("History of Wolves"), Mohsin Hamid ("Exit West"), Fiona Mozley ("Elmet") y Ali Smith ("Autumn").

El escritor, de 58 años, es el segundo autor estadounidense reconocido con el galardón, que premia la mejor novela del año escrita en inglés y publicada en el Reino Unido, un certamen que desde 2014 acepta el concurso de escritores externos a las islas británicas y la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwelath).

Comentarios