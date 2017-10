Escuche a Bruno Mars cantando en español

Durante el evento "One Voice: Somos Live", donde se buscaba recaudar fondos para las víctimas de las más recientes tragedias en Puerto Rico, el artista estadounidense se animó a cantar "Just the way you are", con un pequeño cambio en algunas de sus estrofas que dejó enloquecidos a los asistentes.

“No puedo contar que al mirarte tiemblo sin parar. Como tú eres, yo te voy a amar. Y quiero gritar que mi mundo gira en tu lugar, como tú eres, yo te voy a amar”, cantó el artista.

"One Voice: Somos Live" fue el nombre de la jornada benéfica que se desarrolló en Estados Unidos el pasado sábado para recaudar fondos para los damnificados de los desastres naturales que devastaron varios países de América.

Durante su interpretación, en el escenario se exhibió la bandera de Puerto Rico, y el mensaje: “Te amo, Puerto Rico”.

Luego de la emocionante interpretación de Mars, el compositor y productor musical compartió el video en su canal de YouTube e invitó a sus seguidores a que donarán en la telemaratón.

Los precursores de la telemaratón fueron Jennifer López y Marc Anthony, quienes también confirmaron que luego de tres horas se recaudaron más de 26 millones de dólares.

