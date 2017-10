¿Repetirá Monica Bellucci como chica Bond?

La noticia de que Daniel Craig había aceptado enfundarse el esmoquin de James Bond una última vez podría suponer además el regreso de otro personaje de la franquicia, el de la actriz Monica Bellucci, que en la anterior entrega, 'Spectre' (2015), dio vida a uno de los intereses amorosos del espía, Lucia Sciarra. La idea contaría con el respaldo del británico, a quien aparentemente le encantaría volver a compartir pantalla con la belleza italiana, según apunta el portal Mirror Online.

De materializarse ese deseo, los dos actores romperían récords en la próxima película de la franquicia, al convertirse respectivamente en el 007 más longevo de la historia -cuando se estrene el filme en 2019 habrá interpretado el papel durante 13 años- y la chica Bond más madura de la saga, un título que Monica se arrebataría a sí misma al haber conseguido el papel con 51 años en primer lugar.

Por ahora, Craig solo ha confirmado que aparecerá en una película del famoso espía con licencia para matar y al servicio de Su Majestad, aunque los rumores iniciales que apuntaban a su inesperado regreso -él mismo apuntó que preferiría cortarse las venas que meterse de nuevo en la piel del personaje- aseguraban que había llegado a un jugoso acuerdo a cambio de protagonizar dos más.

"Sí, voy a volver, y no podría sentirme más feliz. He sido bastante cauteloso a la hora de hablar de este tema. He estado haciendo entrevistas al respecto todo el día y la gente no ha parado de preguntarme lo mismo todo el rato, y yo he jugado al despiste. Creo que con esta acabará todo. He acabado. Quiero despedirme con estilo, tengo muchas ganas de hacerlo", confirmaba en el late night de Stephen Colbert.

