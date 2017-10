Se confirma que José Tomás toreará en la corrida benéfica "Por México"

La empresa de la Monumental Plaza México acaba de confirmar a través de un comunicado el cartel de la corrida que tendrá lugar el 12 de diciembre a favor de los damnificados del terremoto que asoló el país hace apenas un mes, y en que toreará José Tomás, que reaparece tras un año sin vestirse de luces.

Además del famoso torero madrileño, están anunciados también el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, otras importantes figuras del toreo como Julián López "El Juli" y José María Manzanares, además de los mexicanos Octavio García "El Payo", Sergio Flores y los hermanos Joselito y Luis David Adame.

Los toros que se lidiarán pertenecerán a diferentes ganaderías, cuyos hierros se darán a conocer en los próximos días, añade la nota.

Todos los beneficios que se recauden irán destinados a los damnificados y familiares de las más de 300 víctimas mortales que dejó el devastador terremoto que asoló el país hace un mes, de ahí que el objetivo de la empresa "Tauroplaza México" sea llenar las 41.262 localidades que cuenta el coso de la capital mexicana.

Uno de los reclamos más importantes es, sin duda, José Tomás, que volverá a pisar el "embudo de Insurgentes" al cabo de dos años. La última vez fue el pasado 31 de enero de 2016 cuando toreó mano a mano con el torero local Joselito Adame.

Aquella tarde el de Galapagar (Madrid) "revolucionó" el país, no tanto en el ruedo -la corrida no funcionó- como en la taquilla, logrando llenar las 41.262 localidades de la Plaza México (la de mayor aforo del mundo), y disparando la reventa, llegándose a pagar 145.000 pesos (unos 7.000 euros) por una entrada cuyo coste no alcanzaba los 40 euros.

Después de aquel histórico día, Tomás hizo también una breve pero intensa temporada española compuesta de seis corridas: Jerez de la Frontera (Cádiz), Alicante, Huelva, San Sebastián y dos tardes en Valladolid, una de ellas en homenaje a Víctor Barrio.

La de la feria vallisoletana fue la última tarde que ha toreado José Tomás hasta la fecha, al tomar la decisión de no hacer ni un solo paseíllo durante 2017, lo que no ha significado que no haya descuidado sus entrenamientos al tomar parte en algunos tentaderos.

