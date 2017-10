Responsabilidad social empresarial en Guatemala implica dejar conservadurismo

El sector privado de Guatemala "no puede ser conservador del statu quo", sino todo lo contrario: debe ser "progresista y de avanzada", afirma el gerente general del guatemalteco Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE), Juan Pablo Morataya.

Guatemala, 17 oct (EFE).- El sector privado de Guatemala "no puede ser conservador del statu quo", sino todo lo contrario: debe ser "progresista y de avanzada", afirma el gerente general del guatemalteco Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE), Juan Pablo Morataya.

En un país como Guatemala, con niveles de desnutrición elevados como resalta el último informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, situaciones como esas precisamente deben "impulsar a los empresarios a ser responsables", expresa Morataya, quien admite que en CentraRSE no son "permisivos" le dicen "las cosas como son a los asociados".

CentraRSE es una organización que promueve una cultura de negocios basada en "principios éticos", apegada a la ley, respetuosa de las personas, comunidades y medioambiente, y del desarrollo sostenible, explica a Efe Morataya.

El organismo cuenta con 120 empresas afiliadas de más de 20 sectores "fuertes" de la economía guatemalteca.

"Nos regimos bajo el ISO 26000", lo que significa "hacerse responsable por los impactos que acciones y decisiones de la empresa tienen en la sociedad y medio ambiente", a través de "comportamiento ético, transparente", afirma.

También se debe "garantizar el desarrollo sostenible", vinculado a las "expectativas de la sociedad", que "cumpla con la legislación que le aplique y con la normativa internacional de comportamiento".

Quienes integran CentraRSE deben hacerlo como si se inscribieran a un gimnasio, dice metafórico: "No se trata solo de pagar la mensualidad", sino de "llevar un estilo de vida saludable que en este caso es ético y responsable".

En ese gimnasio que es CentraRSE se promueven los cambios pero "dependerá de las empresas si lo hacen o no", pues "no queremos que vengan aquí a lavarse la cara", dice Morataya.

Es por ello que CentraRSE ha implementado un programa llamado "diálogos departamentales", para actuar desde lo local, "una gestión de influencia desde tres dimensiones: económico, social y ambiental", con un enfoque "territorial".

Pero Morataya apunta a un participante "ausente" de esos diálogos: el Estado.

En 5 años, cuando CentraRSE cumpla 20, proyectan contar con 250 empresas socias y haber tenido un proceso de "impacto a los jóvenes para que traigan la Responsabilidad Social Empresarial en su formación como empresarios, administradores o lo que vayan a ser".

Pero el centro también enfrenta un reto trascendental y ese es la coyuntura de la lucha ciudadana contra la corrupción e impunidad, a la que Morataya se muestra escéptico, pues, sostiene que "se pierden de vista problemas de fondo" y la agenda "es circunstancial".

La cuestión, dice Morataya, es "sentarnos a tratar de fondo los problemas sistémicos del país", como el modelo económico "en el que cada vez hay ricos más ricos y gente más pobre".

Pero eso no va a ser posible, continúa, si los actores políticos, sociales y económicos no enfrentan "la principal crisis", la cual "no es política, sino de valores", y es así como si el sistema no cambia "el próximo presidente que venga va a estar igual"; por lo que hay que ser "ciudadanos de 360 días" y, por ejemplo, "pagar más y mejores impuestos".

Lo dice aunque a su sector no le guste que lo diga. Subir la recaudación no es un tema popular en Guatemala a nivel global y menos entre las grandes empresas que participan en CentraRSE, pero él está convencido: "Tenemos 80 % de informalidad y 20 % carga con lo que usamos el 100 %, entonces ¿cómo hacer atractiva la formalidad?", se pregunta.

