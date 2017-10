1-2. El Besiktas roza octavos ante un Mónaco que malgasta un gol de Falcao

El gol inicial del colombiano Radamel Falcao fue insuficiente para que el Mónaco no se desenganchase de la Liga de Campeones, en la que cedió en casa frente al Besiktas turco (1-2), que gracias a un doblete Cenk Tosun se sitúan a las puertas de los octavos de final.

Con esta derrota, los monegascos, que fueron semifinalistas de la 'Champions' la última edición, agrandan sus crisis europea y suman apenas un punto en tres jornadas en el grupo G, liderado por el Besiktas, con nueve puntos.

Las urgencias del Mónaco por sumar tres puntos no se reflejaban en la actitud del equipo del portugués Leonardo Jardim. Agazapado y a la espera de un error del rival, los vigentes campeones de Francia entregaron el mando del partido al Besiktas.

El conjunto de Estambul, plagado de viejos conocidos de la Liga española como el meta español Fabricio (ex Deportivo de La Coruña), el brasileño Adriano (ex Barcelona) o el portugués Pepe (ex del Real Madrid), encaró el choque sin complejos.

A pesar del dominio turco, el Mónaco contó con buenas ocasiones al contragolpe. En uno de ellos, el árbitro serbio Milorad Maziz perdonó la roja a Pepe, que era el último hombre cuando derribó en el borde del área al senegalés formado en el Barcelona Keita Baldé.

Un intercambio de oportunidades -libre del extremo monegasco Thomas Lemar respondido por un remate del medio canadiense Atiba Hutchinson- precedió a un intercambio de golpes.

Primero lo hizo en el minuto 30 el capitán Falcao al culminar una internada de Baldé con un regate interior marca de la casa con el que se deshizo de Pepe.

El internacional colombiano, de 31 años, rompía así una racha de 439 minutos sin anotar en la Liga de Campeones y colocaba su cuenta de goles esta temporada en 13 en otros tantos encuentros.

Mientras aún retumbaban los gritos de júbilo graderío en favor de Falcao en el Louis II ("oé, oé, Tigre, Tigre"), el Besiktas equilibró en el 34 la balanza gracias a un medido centro del preciso pie derecho del portugués Ricardo Quaresma rematado en el primer poste por el ariete turco-germano Cenk Tosun.

El equipo otomano, impulsado por el brasileño Anderson Talisca, refrendó su superioridad en el segundo acto, cuando en el minuto 54 Tosun hizo su segundo en el partido en una jugada colectiva en la que se aprovechó de un rechace por un remate al poste de su compañero Tolgay Arlsan.

Los jugadores de Senol Günes lograron amarrar la ventaja hasta el final del encuentro, en el que ingresó el español Álvaro Negredo, mientras que los de Jardim, desactivados, no fueron capaces de crear las oportunidades necesarias para alcanzar al menos el empate.

- Ficha técnica:

1 - Mónaco: Subasic; Sidibé (Boschilia, min.79), Glik, Jemerson, Touré; Fabinho, Joao Moutinho, Tielemans (Marcos Lopes, min.57), Lemar, Keita Baldé; Radamel Falcao.

2 - Besiktas: Fabri; Adriano, Pepe, Tosic, Erkin; Hutchinson (Gary Medel, min.74), Arlsan; Ricardo Quaresma, Talisca (Oguzhan Özyakup, min.74) Babel; Tosun (Álvaro Negredo, min.89).

Goles: 1-0: Falcao, min.30; 1-1: Tosun, min.34; 1-2: Tosun, min.54

Árbitro: Milorad Maziz (Serbia) amonestó a Pepe y Arslan por el Besiktas y a Keita Baldé por el Mónaco

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo G de la Liga de Campeones disputado en el estadio Louis II del Principado de Mónaco. EFE.

