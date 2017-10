Dieciocho regatistas femeninas en las tripulaciones marcan todo un récord

Un total de sesenta y dos regatistastomarán la salida de la Volvo Ocean Race 2017-2018 desde Alicante elpróximo domingo y dieciocho de ellas son féminas, quizás el mayorporcentaje (29%) en los 43 años de historia de la prueba en la quehan competido 112 regatistas femeninas.

Diez debutan en esta edición y tres compiten en la VOR portercera vez. Representan a doce países, con Gran Bretaña y Australiacomo los más representados (tres cada uno); Holanda tiene dos yBermudas, Brasil, Francia, España, Dinamarca, Irlanda, Suiza, Italiay Nueva Zelanda, una.

La media de edad es de 32,5 años y la más veterana es DeeCaffari, con 44 años y Martine Grael, la más joven con 26.

De todas ellas, la más legendaria es, sin duda alguna, labritánica de 44 años, Dee Caffari, el único patrón femenino de estaedición, al mando del 'Turn The Tide On Plastic' y en su segundaparticipación tras haberlo hecho en el 'Team SCA' femenino sueco enla pasada edición.

También ha competido en la Vendée Globe, la Global Challenge o laBarcelona World Race. Es la única mujer que ha dado la vuelta almundo en ambas direcciones (hacia el este y hacia el oeste), ademásde ser la única mujer que ha navegado alrededor del mundo tres vecessin escalas ni asistencias.

También tiene el récord de velocidad de la Vuelta a Gran Bretañae Irlanda, junto a Sam Davies, en 2009.

Una debutante que apunta alto por su juventud (26 años), es labrasileña del equipo 'Akzo Nobel' Martine Grael. Será la primeramujer brasileña en competir en la VOR y quiere seguir los pasos desu padre, el legendario Torben Grael, ganador de la edición2008-2009.

Después de un segundo puesto en el campeonato del mundo de laclase 49er.FX en Francia 2013, Martine y su compañera, Kahena Kunze,se convirtieron en campeonas del mundo el año siguiente en España ysubcampeonas en 2015 en Argentina. Ambas se convirtieron enauténticas heroínas de su ciudad natal de Río cuando lograron lamedalla de oro en los JJ.OO. de Río 2016.

Otra debutante que llega a la Volvo es la orensana TámaraEchegoyen, de 33 años y una de las mejores regatistas españolas devela ligera. Será la primera española en participar en el eventocomo tripulante del 'Mapfre' español.

Licenciada en Ciencias de Actividad Física y Ciencias delDeporte, fue medalla de oro olímpica en la clase Elliot6M de losJJ.OO. de Londres 2012, junto a Angela Pumariega y Sofía Toro,además de ser cinco veces campeona del mundo de diversas clases(2001,02 y 05 en Vaurien; 2013 en Elliot6M y 2016 en el 49er.FX).

Aunque nacida en Papua (Nueva Guinea), la australiana de 37 años,Liz Wardley, es una de las regatistas con más millas navegadas delmundo. A los 19 años ya era patrón de un barco en la mítica SydneyHobart Race y destaca por sus competiciones de navegación oceánica ymantenimiento de embarcaciones.

Conoce el Volvo Ocean 65 -el barco de competición de la VOR-mejor que nadie en el mundo, pasando miles de horas de navegación enél y trabajando en la clase One Design. Afronta su tercera Volvodespués de haber navegado a bordo de 'Amer Sports Too' en 2001-02 yel 'Team SCA' en 2014-15. Se ha unido al 'Turn the Tide en Plastic'buscando una mayor experiencia en tripulación mixta.

Equipo Edad Particip. Palmarés

TEAM AKZO NOBEL (HOL)

- Emily Nagel (BER) 22 1ª

- Martine Grael (BRA) 26 1ª Oro 49er.FX Río'16

DONGFENG SAILING TEAM (CHN/FRA)

- Carolijn Brouwer (HOL) 34 3ª Mejor Regatista 1998

- Marie Riou (FRA) 36 1ª Pentacampeona del Mundo

MAPFRE (ESP)

- Sophie Ciszek (AUS/USA) 32 2ª

- Támara Echegoyen (ESP) 33 1ª Oro Elliot6m Londres'12

VESTAS 11th HOURS (EE.UU./DIN)

- Stacey Jackson (AUS) 34 2ª

- Jena May Hansen (DIN) 28 1º Bronce 49FX Río'16

- Hanna Diamond (GBR) 27 1ª Plata Mundial Nacra17 2013

TURN THE TIDE ON PLASTIC (GBR/POR)

- Dee Caffari (GBR) 44 2ª 3 Vueltas al Mundo Solitario

- Liz Wardley (AUS) 37 3ª

- Annalise Murphy (IRL) 27 1ª Plata Láser R. Río'16

- Francesca Clapcich (ITA) 29 1ª Campeona Mundo 49FX 2015

- Bianca Cook (NZL) 28 1ª

- Elodie Mettraux (SUI) 32 2ª

TEAM BRUNEL (HOL)

- Annie Lush (GBR) 37 2ª

- Abby Ehler GBR) 41 3ª

SUN HUNG KAI SCALLYWAG (HKG)

- Annemieke Bes (HOL) 39 1ª Plata Eliot6M Pekín 2008

