Cristina Fernández pide voto ante miles de adeptos para decir "basta" a Macri

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- A ritmo de cumbia, junto a miles de militantes y con una notable afonía, la expresidenta argentina y candidata al Senado Cristina Fernández llegó hoy el clímax de la campaña para las legislativas del próximo domingo pidiendo el voto para poner un "límite" al actual Gobierno y decir "basta ya, Macri".

"Tenemos un Gobierno que prometió el oro y el moro: pobreza cero, que no habría tarifazos, que ningún trabajador pagaría impuesto a las ganancias, que todo lo bueno se iba a respetar y que solo se cambiaría o se mejoraría lo que estaba mal", señaló Fernández en un abarrotado mitin en el estadio Presidente Perón del Racing de Avellaneda, en el cinturón urbano de Buenos Aires.

En contra, tras 20 meses de gestión del frente Cambiemos, para la anterior presidenta, que con una gran puesta en escena se mostró cercana ante sus seguidores y no dudó en pedir un médico para atender a quienes sufrían descompensaciones, se puede comprobar que la "única lealtad" de Mauricio Macri como presidente es "a los grupos concentrados de la economía".

"Por eso, ser peronista hoy es decir 'basta ya, Macri' con tanta malaria para el pueblo", reiteró.

La exmandataria, que se postula a la Cámara Alta en el primer lugar de la lista del frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, estuvo acompañada en el acto por los principales candidatos de esa agrupación, de orientación peronista, como Jorge Taiana, siguiente en la terna al Senado, y Fernanda Vallejos, primera a la Cámara de Diputados.

Según declamó Fernández, que antes de ser jefa de Estado fue diputada y senadora, es necesario construir una alternativa que le dé a los argentinos "una idea, una esperanza y un sueño" de que lo que "está pasando" puede cambiar.

"Creo que aunque no seas peronista te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos, ni para tus hijos. ¿Acaso es bueno este endeudamiento brutal, sin límites, que deberán pagar nuestros hijos y nietos?", reprochó la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

En ese sentido, insistió en que este nivel de deuda ya se vivió en la "crisis del 89" y en la de 2001, y "no hay que ser peronista para acordarse de eso". "Basta con ser argentino y tener memoria", argumentó.

En las primarias del pasado 13 de agosto, Fernández fue la precandidata más votada en la provincia de Buenos Aires -principal distrito-, con una diferencia de apenas 0,21 puntos sobre el candidato del Gobierno, Esteban Bullrich, aunque diversas encuestas apuntan a que los comicios del día 22 se inclinarán a favor del oficialismo.

Ese triunfo, recordó Fernández, fue "una hazaña democrática" a pesar de tener "en contra" a "todos los medios de comunicación".

"Si con todo eso pudimos, vamos este 22 de octubre a llenar esas urnas de votos. Podemos y debemos ganar. Para ello, cada uno de ustedes debe convencer a dos más que no votaron de la necesidad de ponerle un freno y un límite al gobierno, no por nosotros, por todos los argentinos y argentinas", subrayó.

Este martes se conmemorará el Día de la Lealtad Peronista, que cada año recuerda la jornada de 1945 en la que tuvo lugar en Buenos Aires una gran movilización obrera para exigir la liberación del entonces secretario de Trabajo y Previsión y posterior presidente (1946-1955 y 1973-1974), Juan Domingo Perón, que llevaba varios días detenido.

"Venimos a hacer honor a la lealtad de un pueblo, a un hombre, a Perón, que desde una humilde secretaría le cambió la vida a los argentinos y luego de que ese pueblo lo rescató, siendo Gobierno cumplió todas y cada una de las promesas de derechos, de conquista, de vida, que le había hecho ese pueblo", recordó Fernández.

También criticó la desaparición del joven Santiago Maldonado, visto por última vez el 1 de agosto durante una protesta indígena que fue reprimida por la Policía.

"Argentina no es de ellos, es del pueblo. No es una sociedad anónima, es la patria y es de todos. Fuerza. Me quedo sin voz pero con todo el corazón de ustedes para ponerlo en las urnas y llenarlas de sueños, ilusiones y de futuro, de vida de paz y de amor a la patria", concluyó Fernández.

