Nadine Heredia se niega a responder a congresistas sobre muerte de exempleado

La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, se negó hoy a responder en prisión a una comisión parlamentaria que la visitó para interrogarla por la muerte ocurrida hace más de dos años de un militar que había trabajado como empleado en su domicilio.

Al contrario que Humala, que se rehúso a recibir a la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso el pasado viernes, Heredia se reunió con los legisladores pero se limitó a entregarles una copia de su declaración realizada ante la Fiscalía por el mismo caso, explicó su abogado, el exministro Wilfredo Pedraza.

Antes de la audiencia, Pedraza había comentado que la decisión de su representada de no responder a las preguntas "no es una descortesía ni una rebeldía" y acusó a los parlamentarios de iniciar una persecución política de un caso que ya es investigado penalmente por la Fiscalía.

"El caso de Fasabi tiene ya dos años de investigación fiscal y está en la fase final. El Congreso quiere redundar en una investigación que no tiene interés público porque no hay ninguna evidencia de que su muerte esté provocada por una causa externa", indicó Pedraza.

El abogado Alberto Otárola, abogado de Humala, también acudió a la prisión y señaló que tanto el expresidente como su esposa fijarán por escrito su posición respecto a las preguntadas presentadas por la comisión.

El congresista fujimorista Rolando Reátegui, presidente de la comisión de Fiscalización y Contraloría, rechazó las acusaciones de que la investigación sea una persecución política y acusó a Heredia de tener una actitud obstruccionista.

"Me parece raro que no quiera colaborar. Ella solo está en la investigación como invitada, no como investigada. Queremos que nos ayude sobre algunos testimonios de otros investigados", agregó ante la puerta de la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos, donde está recluida Heredia.

Seguidamente, el también congresista fujimorista Luis Galarreta, presidente del Congreso, apuntó que cualquier ciudadano tiene la obligación constitucional de responder a las preguntas de una comisión parlamentaria.

Fasabi apareció muerto en julio de 2015 en una habitación que alquilaba a escasas calles del inmueble donde residían Heredia y Humala.

Su muerte fue considerada por algunos opositores a Humala como un "posible homicidio" debido a su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro agendas con contabilidad del Partido Nacionalista Peruano (PNP) que ahora forman parte de la investigación en la Fiscalía contra el expresidente y su esposa.

Tanto Humala como Heredia están en prisión de manera preventiva desde mediados de julio mientras la Fiscalía los investiga por un presunto lavado de activos en supuestas donaciones recibidas y no declaradas por el Partido Nacionalista Peruano (PNP), que ambos lideran, para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Para la primera recibieron supuestamente dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y para la segunda, donde Humala salió electo presidente, tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

