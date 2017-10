La Policía investiga a diputado antes del debate de la denuncia contra Temer

La Policía brasileña registró hoy las oficinas de un diputado del partido del presidente Michel Temer, en vísperas de que una comisión de la Cámara baja comience a debatir las denuncias por corrupción que pesan contra el mandatario.

Brasilia, 16 oct (EFE).- La Policía brasileña registró hoy las oficinas de un diputado del partido del presidente Michel Temer, en vísperas de que una comisión de la Cámara baja comience a debatir las denuncias por corrupción que pesan contra el mandatario.

Aunque la operación policial en las oficinas del diputado Lucio Vieira Lima no lo implica directamente, Temer sufrió un claro revés político con ese allanamiento, pues el parlamentario es hermano de Geddel Vieira Lima, un exministro del entorno íntimo del gobernante.

El exministro está en prisión desde septiembre pasado, después de que, en el marco de investigaciones sobre corrupción, se descubrió en un inmueble que le había "prestado un amigo" lo que las propias autoridades calificaron de "montaña de dinero" en efectivo.

En el apartamento, que no tenía un solo mueble, había 51 millones de reales (16,3 millones de dólares) guardados en grandes cajas y maletas y cuyo origen aún no ha sido esclarecido, aunque se presume que sea producto de prácticas corruptas atribuidas al exministro.

La operación en las oficinas del diputado Vieira Lima, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, fue explicada por la Policía en el hecho de que en billetes hallados en el departamento fueron detectadas las huellas digitales de Job Ribeiro, secretario personal del parlamentario.

El allanamiento enturbió el clima en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, que mañana comenzará a debatir la denuncia por obstrucción a la justicia y asociación ilícita que la Fiscalía General ha formulado contra el presidente Temer.

El diputado Vieira Lima no es miembro de esa comisión, pero sí votará sobre los cargos que pesan contra Temer en el plenario de la Cámara baja, que tendrá la palabra final sobre la autorización que la Corte Suprema requiere para poder analizar el caso y decidir si el mandatario será sometido a un juicio penal.

Para la oposición, minoritaria pese a que los sondeos de opinión le atribuyen a Temer un bajísimo 3,5 % de apoyo, la operación contra Vieira Lima "complica mucho la situación del presidente denunciado", declaró el diputado Chico Alencar, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

El PMDB, por su parte, dijo que el diputado Vieira Lima "sabrá explicar" la situación, manifestó confianza en su inocencia y agregó que lo sucedido hoy "no interfiere en nada" en el trámite de la denuncia contra Temer, que "será negada por inepta", como sostiene la defensa del mandatario.

El diputado Bonifácio Andrada, instructor de la comisión, ya ha recomendado que los cargos sean archivados, pues desde su punto de vista presentan una "notoria falta de pruebas".

Andrada puso en tela de juicio la validez de los testimonios que sirven de base a la acusación, prestados por los dueños del grupo cárnico JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial que luego fue anulado una vez que se comprobó que mintieron en algunas declaraciones o que omitieron información sobre diversos asuntos.

Según el instructor, con esas dudas, la acusación "no tiene respaldo", no ha sido "debidamente probada" y se apoya sobre todo en testimonios a los que "no se les puede conferir valor" legal.

Una vez que concluya el trámite en la Comisión de Constitución y Justicia, el proceso seguirá en el pleno de la Cámara baja, que por imperativos constitucionales debe avalar un eventual juicio penal contra el mandatario, que en caso de llegarse a ese extremo sería suspendido durante los seis meses que duraría el proceso.

En agosto pasado, el pleno de los diputados ya rechazó una primera denuncia formulada por la Fiscalía contra Temer, que en ese caso era acusado del presunto delito de corrupción pasiva, sobre la misma base de los testimonios dados por los dueños de JBS.

Comentarios