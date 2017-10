Puigdemont evita contestar con un sí o un no a si declaró la independencia

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha contestado dos horas antes de finalizar el plazo del Gobierno al requerimiento sobre si declaró o no la independencia en el pleno celebrado en el parlamento de Cataluña. El Gobierno central le urgía a decir con claridad si había o no declarado la independencia, pero Puigdemont le responde mediante una carta en la que se niega a aclarar lo que hizo y pide una negociación para acordar las fórmulas para alcanzar la independencia.

"La suspensión del mandato político surgido en las urnas el 1 de octubre", escribe el presidente catalán, "demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento. Por todo ello, durante los próximos dos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar y que todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo. Comprobaremos de esta manera el compromiso, de cada una de las partes, en hallar una solución acordada".

El requerimiento del Gobierno central a Puigdemont avisaba de que no aceptarían una respuesta evasiva: "En el caso que la respuesta sea afirmativa y a estos efectos la ausencia de contestación y/o cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación, se le requiere, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, a fin de que [ordene] la revocación de dicha declaración de la independencia".

A la espera de la respuesta oficial de Moncloa

Fuentes de la Moncloa aseguran que aún no les ha llegado la carta de Puigdemont y, por lo tanto, hasta no leerla no habrá una respuesta oficial. Estas fuentes recuerdan que el president catalán está obligado a dar una respuesta clara y sencilla y que cualquier otra no va a evitar la aplicación del 155.

