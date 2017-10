"Happy Death Day" anota otro tanto de recaudación para la factoría Blumhouse

La cinta de terror de bajo presupuesto "Happy Death Day" obtuvo la primera plaza en la taquilla estadounidense este fin de semana con unos ingresos estimados de 26,5 millones de dólares, anotando así otro tanto para la factoría Blumhouse, especializada en productos de ese tipo.

Según datos publicados hoy por la web especializada Box Office Mojo, el filme supone el noveno número uno para Blumhouse en su historia y el tercero del año, tras "Split" y "Get Out".

Dirigida por Christopher Landon ("Paranormal Activity: The Marked Ones", 2014) y protagonizada por Jessica Rothe, la cinta cuenta cómo la joven, atrapada en un bucle temporal, revive una y otra vez el día de su muerte mientras trata de descubrir la identidad de su asesino.

En la segunda plaza aparece "Blade Runner 2049", con 15,1 millones de dólares.

Los humanos y replicantes vuelven a encontrarse en esta película, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, llena de guiños y homenajes a la primera cinta y que transcurre 30 años después de la historia original, esta vez con Ryan Gosling al frente de un reparto donde reaparece Harrison Ford.

La tercera posición fue para el thriller de acción "The Foreigner", con 12,8 millones de dólares.

En la historia, Quan (Jackie Chan), el propietario de un modesto restaurante en Londres, sufre la muerte de su hija en un atentado terrorista y exige a las autoridades conocer el nombre de los asesinos.

En el cuarto puesto aparece la cinta de terror "It", con 6 millones de dólares.

El filme del argentino Andy Muschietti cuenta cómo un grupo de niños hace frente a la amenaza de Pennywise, un siniestro payaso con un terrible historial de violencia y asesinatos, cuya presencia afecta a la localidad de Derry.

Por último, el drama "The Mountain Between Us" completó la lista con 5,7 millones de dólares.

Tras el accidente de la avioneta en la que viajaban, dos desconocidos (Kate Winslet e Idris Elba) se ven obligados a ayudarse entre ellos si quieren sobrevivir en una gélida cordillera.

