Muere el poeta estadounidense Richard Wilbur a los 96 años

El poeta estadounidense Richard Wilbur, que ganó en dos ocasiones el Premio Pulitzer en Poesía, murió el sábado a los 96 años en la ciudad de Belmont, en el estado de Massachusetts, informó hoy el diario The New York Times.

El hijo del poeta, Christopher, confirmó al diario neoyorquino la muerte de su padre el sábado en una residencia de ancianos.

Nacido en Nueva York el 1 de marzo de 1921, Wilbur recibió su primer Premio Pulitzer en Poesía en 1957 por su obra "Things of This World".

Ese libro incluía el poema "A Baroque Wall-Fountain in the Villa Sciarra", considerado por el crítico literario Randall Jarrell como uno de los "poemas más maravillosamente hermosos, uno de los poemas más perfectos que cualquier estadounidense ha escrito jamás", según recoge el diario The New York Times.

Wilbur ganó su segundo Premio Pulitzer en 1988 con "New and Collected Poems" y ocupó el puesto de Poeta Laureado Asesor en Poesía de la Biblioteca del Congreso de los EEUU entre 1987 y 1988.

Escribió en total nueve libros de poemas y varios cuentos de niños que él mismo ilustró.

Además, tradujo obras escritas en francés, español y ruso, incluidas piezas teatrales de los galos Molière y Racine.

