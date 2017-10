Hasegawa (Honda): "Creemos que Austin se adapta a nuestro coche"

El japonés Yusuke Hasegawa, director del proyecto en la Fórmula Uno y jefe de ingeniería de Honda, se mostró confiado con vistas al próximo fin de semana en el Circuito de las Américas ya que cree que "se adapta" al McLaren-Honda.

"Creemos que esta pista se adapta a nuestro coche y nos da la mejor oportunidad de las cuatro carreras restantes. El equipo McLaren-Honda hizo una buena carrera aquí el año pasado, con los dos coches terminando en los puntos, y esperamos que podamos volver a hacerlo y cruzar la línea de meta entre los diez primeros", declara Hasegawa en un comunicado de McLaren.

El japonés también quiso ver el lado positivo tras un último Gran Premio en Japón, en la casa de Honda, en la que no lograron puntuar: "En nuestro último gran premio de casa como McLaren-Honda en Suzuka no logramos los resultados que buscábamos. Pero, a pesar de no haber sumado puntos, nuestra competitividad nos alentó".

Por su parte, Eric Boullier, director deportivo de McLaren-Honda, espera vivir un Gran Premio especial: "Teniendo en cuenta que los organizadores de nuestro deporte son de los Estados Unidos, estoy deseando ver el espectáculo que presentarán en su gran premio de 'casa' y creo que podemos esperar un espectáculo apasionante".

Comentarios