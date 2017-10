Lloris: "Podemos poner en jaque al mejor equipo del mundo"

El francés Hugo Lloris, portero del Tottenham, afirmó este lunes en rueda de prensa que su equipo tiene la posibilidad de "poner en jaque" al Real Madrid, club del que dijo que es posiblemente "el mejor del mundo".

El guardameta francés atendió a los medios de comunicación a poco más de 24 horas de enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones. Analizó el choque y declaró que su equipo puede generar problemas a los hombres de Zinedine Zidane.

"Creo que hemos creado una buena confianza gracias a los buenos resultados. Hay muchísimos partidos por delante. No hemos hecho nada todavía. Estamos centrados en el partido del Real Madrid, que es muy importante. Tenemos una gran oportunidad de poner en jaque al que es el mejor equipo del mundo. Somos un equipo joven, estamos en fase de desarrollo y vamos mejorando", comentó.

Lloris también habló sobre su compañero Harry Kane, uno de los jugadores más en forma de Europa en estos momentos y al que alabó al definirle como una "gran persona" que tiene una mentalidad extraordinaria que, pese a ser muy joven, "está creciendo".

"Está aprendiendo y avanzando a una velocidad de vértigo. Tiene potencial para tener una gran carrera profesional. Jugando como él, podemos tener ambición como equipo y podemos seguir creciendo. Está muy comprometido como todos los jugadores. Quizá más en su caso, porque le encanta el club y está muy implicado. Mañana intentará estar muy presente en el partido", reconoció.

"Su principal capacidad es la forma que tiene de acabar. Esto no es algo baladí. Es el fruto de un gran trabajo. Tiene talento, pero trabaja muy duro. Tiene una fuerte mentalidad. Su ambición es marcar en todos los partidos. Ésta es la forma con la que quiere ayudar a todo el equipo", agregó.

Cuestionado por cómo parar a Cristiano Ronaldo, indicó que no hay un sistema individual para frenar al jugador portugués y aseguró que el método más válido tiene que ser colectivo.

"Es un jugador maravilloso. Lo que ha logrado en su carrera es extraordinario. No es un problema individual. Vamos a intentar pararle a él y a todo el equipo. Tiene una gran cantidad de jugadores maravillosos que pueden crear oportunidades desde cualquier sitio. Vamos a hacer todo lo posible para ganar al Real Madrid".

Asimismo, desveló que no habló con su compañero de selección y jugador del Real Madrid Raphael Varane sobre el choque de este martes. Lloris declaró que estaban muy centrados en los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia.

"Tengo un gran respeto por él, es uno de los mejores centrales del mundo. Lleva jugando a alto nivel muchísimo tiempo, ha ganado muchas cosas y será un placer encontrarme con él durante el partido".

Cuestionado por Karim Benzema, resaltó las cualidades futbolísticas de su compatriota y dejó claro que competir durante nueve años al máximo nivel en el Real Madrid no es algo "fácil".

"Hay que sentir respeto. De la selección nacional no corresponde hablar, no es el lugar adecuado. Me limitó a ver partidos y me gusta la forma que tiene de jugar en el Real Madrid. Es un jugador extraordinario", finalizó.

