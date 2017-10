Inglaterra pierde a Sancho, una de sus figuras, reclamado por Dortmund

Inglaterra no podrá contar con una de sus principales figuras, Jadon Sancho, en el Mundial sub'17 de la India, al ser reclamado por su club, el Borussia Dortmund germano, informó la Asociación inglesa.

Esta señala que Sancho tuvo que dejar la concentración del equipo que dirige Steve Cooper antes del último entrenamiento previo al partido de octavos de final contra Japón en Calcuta.

Sancho, de 17 años, ha sido titular en los tres partidos que ha disputado Inglaterra en la fase de grupos del Mundial en los que ha vencido a Chile (4-0), México (4-2) e Irak (4-0), en los que ha marcado tres tantos.

"Jadon tiene que ir a casa. El Dortmund ha solicitado que vuelva a Alemania. Esto es un gran contratiempo", admitió Cooper, que también aseguró que el jugador estaba encantado de seguir en el Mundial con la selección inglesa.

"Tan solo quiero pensar que el Dortmund le quiere para jugar con el primer equipo el fin de semana. Espero que juegue de entrada con ellos, porque no puedo entender otra razón como para sacarle del Mundial", apuntó el técnico inglés.

"Pero hay que mirar adelante, no atrás. He dicho en muchas ocasiones que aquí no se trata solo de un jugador y que si alguno de los chicos se va por cualquier razón, como lesiones o compromisos con el club, siempre nos centraremos del equipo. Estoy convencido de que todos los jugadores que tenemos aquí son capaces de jugar y de marcar la diferencia en un partido", apuntó Cooper.

Comentarios