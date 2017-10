Zidane se rinde a Isco y Ramos

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dedicó este lunes sus mejores elogios a Isco Alarcón, del que dijo que "siempre es creativo", y al capitán Sergio Ramos, de quien, por encima de su gran nivel futbolístico, destacó su forma de ser y su nobleza.

El momento de Isco tiene a Zidane agotando elogios por un futbolista por el que siempre ha mostrado debilidad en sus declaraciones. "Es su progresión natural. Ya sabe que es un jugador importante del Real Madrid y lo que tiene Isco es que cada vez que juega lo hace bien, cada día mejor".

"Luego es bueno que puede jugar en muchas posiciones. Cuanto más cerca de los delanteros mejor para él pero puede jugar con tres en el medio. Depende de cómo y contra quien juguemos. Está mejorando porque es muy bueno", manifestó.

Zidane no quiso valorar si Isco debe estar entre los tres mejores del Balón de Oro, pero sí mostró su admiración. "De Isco puedo decir que me gusta muchísimo, pero hay gente que vota y yo no. Siempre es creativo y lo intenta. El jugador de fútbol que lo intenta siempre acaba con éxito".

Los piropos de Zidane no se acabaron en Isco. También tuvo para Sergio Ramos. "Es nuestro capitán, nuestro líder en el campo y fuera también. Lo que destaco no es como futbolista, que lo tiene todo y es un fenómeno, pero más como persona. Es muy noble. Si tiene que decir algo, te lo dice a la cara y es directo".

"Son muchas cosas que tiene importantes para todos los demás, por eso es el capitán y el líder. Llegó con 20 años, jugué con él un año y no ha cambiado nada muchos años después. Seguir aquí significa que lo hace fenomenal", añadió.

Por último, en cuanto a nombres propios, destacó la labor de Cristiano Ronaldo hasta que ha encontrado el premio del gol en Liga. "Estoy muy contento por Cristiano porque se lo merecía. Trabaja muchísimo en el partido y en la semana es un profesional que siempre quiere mejorar tras todo lo que ha hecho", dijo sobre el portugués.

"A Cristiano le tengo mucho respeto porque lo que hace no es nada fácil y siempre quiere más. Es bueno que marcase en Liga, en 'Champions' lleva muchos goles. Lo que queremos es que esté cómodo y siempre marque para nosotros", sentenció.

Comentarios