El enésimo renacer de Berlusconi

Roma, 15 oct (EFE).- El exmandatario Silvio Berlusconi, el "ave fénix" de la política italiana a pesar de sus 81 años y su inhabilitación, vuelve a llenar hoy la prensa con su última aparición y su declaración explosiva: "Si no obtengo la mayoría, me retiro".

Tras sus escándalos por rodearse y mantener a jovencitas, su condena por fraude fiscal y la inhabilitación a ejercer cualquier cargo público hasta 2019, Silvio Berlusconi parecía haberse apartado de la política e incluso así lo había declarado en algunas ocasión.

Pero en Italia huele ya a elecciones -la legislatura termina el próximo febrero- y un animal político como él no podía quedarse a un lado.

Una de las últimas imágenes públicas de Berlusconi fue la de este verano saliendo de una famosa clínica de belleza en el norte de Italia conocida por sus dietas "detox", con una amplia sonrisa, su traje azul y varios kilos menos.

En aquella ocasión ya se preguntaban si Berlusconi se estaba preparando para volver a la política en plena forma física y mental.

Hoy los diarios italianos tienen la respuesta.

Los artículos que aparecen en toda la prensa italiana recuerdan al Berlusconi del pasado en plena campaña electoral, besando niños, haciendo chistes, lanzando dardos a sus contrincantes y con una declaración explosiva.

"Si Forza Italia no consigue la mayoría, me retiro, porque será culpa de los italianos si no pueden distinguir a quien es capaz de aquellos que nunca han hecho nada. Quiere decir que somos un pueblo que no merece nada", afirmó.

La ocasión era un congreso de su partido, Forza Italia, organizado en Ischia, frente a Nápoles, aunque en realidad Berlusconi acudió a esa isla del sur del país después de la boda de la hermana de su novia en la cercana Ravello.

Berlusconi ha comenzado esta ya campaña electoral con un mitin y una visita a los damnificados por el terremoto del pasado agosto en la isla y las zonas afectadas con casco de bombero por precaución.

Ya había avisado hace un mes en una intervención en Fiuggi (centro de Italia) durante un acto de su partido: "Yo no sé si el Tribunal europeo llegará a tiempo, pero participaré en la campaña electoral como siempre he hecho", explicó.

Sus adversarios además se lo han puesto fácil, pues para pactar la aprobación de la nueva ley electoral se incluyó una norma que permite que el cabeza de lista en los comicios pueda ser una persona también "inhabilitada", por lo que Silvio Berlusconi podrá aparecer en las papeletas aunque después no pueda ser elegido.

El efecto "regreso de Berlusconi" parece afectar en los sondeos, pues en el último publicado por el instituto Doxa el 13 de octubre, Forza Italia pasaba del 12,3 % de principios de año al 14 % actual en las intenciones de voto de los italianos.

Con el Partido Demócrata (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) prácticamente igualados con el 26 % de los consensos, para el centro derecha será necesario crear una coalición y Berlusconi es el único por el momento capaz de atrapar votos ante la falta de un verdadero líder a nivel nacional.

Berlusconi, que dentro de poco también aparecerá en los cines de la mano del director Paolo Sorrentino, regresa de nuevo y con él sus chistes verdes y sus frases machistas: "De Trump...nosotros solo miramos a su mujer y a su hija".

