Míchel: Sensación es muy mala, pero no me atrevo a decir equipo está Segunda

El entrenador del Málaga, José Miguel González Míchel, comentó este domingo, tras perder en casa ante el Leganés (0-2) que "la sensación es muy mala", pero que "no" se "atrevería a decir que el equipo está en Segunda", porque "no" pueden "dar esa imagen", son "profesionales" y en Segunda "no" van "a estar, segurísimo".

Míchel, espera que "algún día se va a dar vuelta", porque "el equipo no tiene tan poca calidad".

El técnico malaguista piensa que el equipo mereció más, porque el equipo "ha hecho cosas para ponerse por delante", y en la segunda parte "se pierden dos balones y llega el gol".

"Todo lo que pasa es en nuestra contra", afirmó Míchel, que fue claro: "no creo que tengamos excusa ni justificación, los nervios y la tensión son grandes", dijo.

"Los jugadores están desilusionados, pero el que tiene que dar una cara diferente soy yo, no puedo permitirme hundirme", indicó el técnico.

"Estoy preocupado, vemos que incluso haciendo las cosas bien no tenemos premio", agregó Míchel.

"La situación genera una tensión grandísima, a pesar de que hemos cambiado el sistema, los jugadores...no se da", indicó Míchel, que incidió en que "hay que tener paciencia".

