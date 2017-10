Márquez reconoce que se vio en el suelo "en tres momentos"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se tuvo que conformar con la segunda plaza en el Gran Premio de Japón de MotoGP, reconoció que se había visto en en el suelos "en tres momentos".

"En la curva ocho de la última vuelta me he mantenido en la moto por alguna razón, también en la curva siete y en la curva tres al pasar a Dovizioso, ahí pensaba que nos íbamos los dos al suelo, porque ha frenado muy pronto y no me lo esperaba y casi nos tocamos", explica el piloto de Repsol.

"Lástima que hayamos perdido en esa última curva de la última vuelta; en Misano lo probé y me salió bien y aquí lo he probado y me ha salido medio bien, no bien del todo puesto que hemos perdido cinco puntos y, honestamente, sabía que era una pista en la que Dovi tenía que atacar", manifestó Marc Márquez.

"Dos décimas te separan de cinco puntos más, que en verdad son diez, porque son cinco que suma el rival y cinco que dejas de sumar tú, pero lo importante es que vamos once por delante y en carreras así debemos saber usar esa diferencia, aunque no hemos sabido", lamentó Márquez.

"En Misano tocaba atacar y aquí no tanto, pero he decidido hacerlo y no ha salido como esperábamos, aunque este es un circuito menos, con once puntos de ventaja, y ahora vendrán circuitos y trazados que seguramente nos favorezcan más", aseguró el líder del mundial de MotoGP.

"Cuando me ha pasado, creía que se iba, porque no tenía buenas sensaciones, pero me he rehecho y ahí es cuando ha venido el espectáculo", dijo Márquez, quien agregó que "cuando te estás jugando un campeonato, ya sea en agua o en seco, tienes que arriesgar y es ahí donde la experiencia te ayuda a suplir las traiciones de la presión".

"Veremos cómo va en las siguientes carreras ya que en Australia Maverick puede ir muy rápido, pero ya puedes gestionarlo de otra manera y eso ayuda, pero tal y como está de apretado el campeonato, si puedes conseguir dos puntos más, lo intentes", señaló.

"Él es consciente de que está en un momento bueno y se lo cree, por mucho que diga que él está calmado y así se está con más tensión que nunca y sabe cuáles son los circuitos en los que tienes que apretar; éste era uno de ellos y Malasia será otro. En los dos que son de izquierdas intentaremos apretar nosotros", comentó Marc Márquez sobre su rival Andrea Dovizioso.

"Este era un circuito crítico para nosotros y lo teníamos marcado como difícil. Austria lo salvamos y no sabemos cómo aún, y éste, por mucho que sea la casa de Honda, siempre hemos sufrido salvo el año pasado", reconoció Márquez.

