Mir no estuvo "cómodo", pero en Australia lo volverá "a intentar"

El español Joan Mir (Honda), que no pudo lograr su objetivo de proclamarse campeón del mundo de Moto3 en Japón, reconoció que no estuvo "cómodo" en ningún momento en el circuito "Twin Ring" de Motegi, pero aseguró que "en Australia" lo volverá "a intentar".

"No, no ha podido ser, no me he encontrado nada cómodo con la moto durante todo el fin de semana, con muchos problemas y quizás estaba un poco más nervioso porque te juegas un Mundial, vas un poco más tenso..., más tenso en algún momento, pero no todo el fin de semana", explicó Mir.

"Hubo momentos en los que la moto fue mejor y estuve quinto -en los tercero entrenamientos libres-, pero luego se me olvidó ir en agua y volvía a estar atrás y aunque me hubiera gustado hacer una buena carrera y disfrutar, la verdad es que iba colgado y con muchísimos sustos", reconoció el líder del mundial.

"La mentalidad tiene que ser la de siempre y si se puede, ir a por todas y en Australia lo volveremos a intentar", señaló Joan Mir, quien sobre Romano Fenati dijo que le ha preocupado "todo el campeonato, decir que no es mentir, pues es un piloto que en agua va muy fuerte, aunque en seco hay veces que le cuesta un poco más, pero es regular". "Aunque tenemos una ventaja y hay que aprovecharla", dijo el líder de Moto3.

"Hoy he hecho lo que he podido realmente y puede influir el hecho de ponerte nervioso, porque es algo natural en tu primer Mundial, soy joven y es normal que me ponga un poco nervioso, pero durante todo el fin de semana es un poco extraño", matizó Mir sobre su bajo rendimiento en Japón.

