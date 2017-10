Girardi baja de la lomita a Severino por una confusión

Una confusión del piloto Joe Girardi motivó que el abridor dominicano Luis Severino bajara del montículo en el segundo juego de la Serie del Campeonato de la Liga Americana.

Girardi sacó del juego a Severino porque creía que el lanzador estaba lesionado, pero Severino y los médicos del equipo dicen que el serpentinero no tiene ninguna lesión.

Los Yanquis perdieron 1-2 ante los Astros de Houston, que van ganando 2-0 la serie.

Girardi sacó a Severino después de cuatro entradas y 62 lanzamientos en la cuarta entrada, luego de que el lanzador hiciera un envío que el piloto consideró que le había ocasionado lesión en el hombro derecho.

Severino declaró que "yo les dije que me sentía bien, que no había ningún problema en mi hombro. Yo simplemente quería seguir lanzando porque estaba haciéndolo bien y sin lesión alguna".

El dominicano "No estaba contento cuando lo retiré", dijo Girardi, quien agregó que tomó en cuenta que Severino ha lanzado más entradas que nunca.

"Mi responsabilidad es proteger a este joven", dijo Girardi. quien agregó que Severino necesitará más exámenes médicos, mientras que el lanzador aseguró que "no sé para qué más exámenes, no me lesioné".

