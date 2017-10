¿Hay en el Congreso un proyecto para castigar a las iglesias cristianas?

.

“MUY TRISTE !!!...

OREMOS POR COLOMBIA



Familia: El día de hoy se comienza a debatir la iniciativa de ley para la protección doméstica en el Senado de la República. La cual contempla -Cárcel a religiosos por predicar a horas impropias. -Sanción a congregaciones que tengan un volumen alto al momento de celebrar su culto. -Sanción a quienes anden por las calles y visitando los hogares incomodando a los peatones y violentando la integridad de la familia. Se ha discutido incluso como una violación a la libertad de culto el imponer la lectura de la Biblia. Tomemos un momento para orar, no importa si estás en tu trabajo, escuela, en el camión o en tu casa, busca un momento para orar a Dios y pedir que toque el corazón de los diputados y senadores, que reflexionen y no aprueben esta iniciativa. Esto traerá si se aprueba, una persecución de la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, oremos.



Es necesario informar al mayor número de personas nuestro mensaje, pues creo que lo apreciarán. Por favor. Te llevará menos de 2 minutos. En Europa ya lo han aprobado. Recuerda, Jesús dijo: “Si alguno se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre Celestial y si alguno me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre"



Por favor si alguien tiene otros grupos envíenlo! al menos que no quede por ti y por mí. Reenviar a todo el pueblo de Dios para estar en oración a cada instante, clamemos a una sola voz para que los legisladores no aprueben esta ley”.



El Congreso responde

Consultado por Caracol Radio, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, certificó que no existe ningún proyecto de ley radicado en ese sentido en el último año, ni en esa corporación, ni en la Cámara e Representantes, y que por supuesto tampoco es cierto que vaya a empezar la discusión de una ley en ese sentido.



Otras evidencias

Hicimos una investigación sobre el origen de la noticia y descubrimos que la cadena de WhatsApp nació en República Dominicana el año pasado, donde efectivamente se discutió un proyecto de ley que tocaba temas relacionados con la religión, pero nunca abordó las sanciones y restricciones de las que se habla en el mensaje difundido.

La cadena, que se regó como pólvora en los celulares de miles de colombianos pertenecientes a comunidades cristianas, también es una copia exacta de una noticia falsa que circuló en México en mayo de 2016 y que fue desmentida por el Congreso de ese país.

En ese país la repercusión de esta información generó todo tipo de movimientos para defender la fe cristiana a pesar de que se confirmó que se trataba de una información sin fundamento.

La última vez que el Congreso colombiano abordó el tema de la libertad de culto fue en 1992. En la Constitución Política está consagrada la libertad de culto como un derecho.

Comentarios