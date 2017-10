Exigen acabar con la corrupción inmobiliaria tras terremotos en México

Varias organizaciones civiles exigieron hoy a las autoridades mexicanas acabar con la corrupción inmobiliaria y una completa transparencia en las donaciones por los terremotos de septiembre en México, que causaron 471 muertos.

"El terremoto debería sacudir las conciencias, no solo los edificios. La corrupción inmobiliaria la tenemos que mirar desde la supervivencia, porque a cualquier ciudadano se le puede caer un edificio mal construido", dijo a Efe el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, Marcelo Fabián Monges.

Según el representante de la ONG, el sismo del 19 de septiembre en México, que impactó especialmente en la Ciudad de México, refleja que faltó aprendizaje en el terremoto de 1985, que dejó al menos 20.000 muertos en la capital.

En una protesta desde el monumento del Ángel de la Independencia, Monges explicó que están en contacto con diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para presentar el 24 de octubre un proyecto de ley.

En esta propuesta legislativa se exigirá endurecer el control de construcciones y edificios, además de una total transparencia sobre el destino que tendrán los donativos nacionales e internacionales que han recibidos las instituciones públicas para ayudar a los miles de damnificados por los terremotos del 7, el 19 y el 23 de septiembre.

"Para que la solidaridad del pueblo mexicano, que para nosotros es un ejemplo para toda la humanidad, tenga garantías de que (las ayudas) llegan a quienes las necesitan", resaltó.

Las entidades civiles también apoyaron la creación de un Fondo Único de Reconstrucción liderado o supervisado por un consejo de expertos.

La presidenta de la asociación Mujeres de Hierro, Lorena Villavicencio, remarcó la importancia de la transparencia en el uso y fin de las donaciones.

"Exigimos transparencia, rendición de cuentas, pero también consecuencias. No puede ser que muchas de las autoridades que tienen que ver con esta tragedia, porque no utilizaron los recursos adecuados o no supervisaran adecuadamente, se hayan cobrado vidas, y estén impunemente en la calle", denunció.

Mujeres de Hierro informó que presentará recursos jurídicos, y este viernes presentaron ante la Presidencia de la República una solicitud de información a fin de investigar varios casos y buscar que se deslinden responsabilidades.

En la Ciudad de México, cerca de 40 edificios se derrumbaron en el sismo del 19 de septiembre, de magnitud 7,1.

La próxima semana arrancarán las demoliciones de 13 edificios que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la capital considera en grave riesgo de colapso.

Según el Instituto para la Seguridad de las Construcciones capitalino, entre 150 y 200 los inmuebles se deberán demoler.

No obstante, esta cifra es todavía preliminar y podría crecer a medida que avancen los censos definitivos de los inmuebles.

