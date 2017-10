Foro concluye apostando por revertir desconfianza ciudadana en América Latina

El VIII Foro de la Democracia Latinoamericana finalizó hoy en la Ciudad de México después de tres jornadas en las que se han puesto de relieve dos temas fundamentales sobre los que trabajar: el desencanto con la democracia y la desconfianza ciudadana en torno a las instituciones electorales.

"Revertir la desconfianza constituye una necesidad inmediata, aunque no podemos lograr inocularla de la noche a la mañana", subrayó el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, en la clausura del foro, que se desarrolló desde el 11 de octubre en el céntrico Palacio de Minería.

Córdova argumentó que parte de las raíces de este desencanto están en el hecho de que "la justicia social en nuestras naciones sigue siendo una promesa incumplida de nuestras democracias".

Problemas latentes como la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad acaban convirtiéndose en un "caldo de cultivo" para los recelos en los sistemas democráticos.

A pesar de que estos temas han aparecido de manera transversal a lo largo de estos días, también se han debatido otros asuntos que "ayudarán a que las autoridades electorales ejerzan con mayor efectividad la conducción de procesos imparciales".

Esto de cara a 2018, cuando ocho naciones de la región celebrarán procesos electorales para renovar cargos públicos que van desde los presidentes del país, como ocurre en el caso de México, hasta alcaldes, pasando por parlamentarios.

Se ha reflexionado, comentó el presidente del INE, sobre la aceptabilidad de la derrota como un tema cultural, y de cómo en las democracias el poder político tiene un ciclo y por ello las elecciones periódicas son una "oportunidad para todos".

También sobre la evolución de las prácticas electorales en la región -destacando la importancia de que las reglas del juego democrático sean aprobadas con el mayor consenso posible- y el rol de la tecnología y las redes sociales, cuyo peso ha de ir incrementándose progresivamente para fortalecer el sistema.

En otra mesa se trató la violencia política contra las mujeres. "América Latina es la región del mundo donde las mujeres han logrado un empoderamiento más amplio", pero no se ha traducido en que haya menos discriminación o que se introduzca la agenda de género en la toma de decisiones, concretó Córdova.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, subrayó la necesidad de "cuidar la democracia, porque no está dada de una vez y para siempre".

Hacerlo, añadió, es "obligación de todas y todos, es corresponsabilidad de las instituciones, los actores políticos y los ciudadanos".

En el ámbito ciudadano, es "fundamental" que se haga la distinción entre "lo que le corresponde a la democracia y lo que se corresponde a un buen gobierno".

"A la democracia le están cargando y haciendo pagar la decepción de las y los ciudadanos en sus autoridades y representantes de manera errónea", dijo Otálora.

Defendió que cuando los representantes no están "a la altura" de las expectativas de los habitantes y no cumplen su deber, "el que paga su desconfianza y descrédito es el sistema democrático entero, y esto es lo que no debemos permitir".

Entre los participantes del foro han estado figuras como el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson y la directora del departamento electoral de la Liga Árabe, Hadia Sabry.

El VIII Foro de la Democracia Latinoamericana fue organizado por el INE, con la colaboración de instituciones como la OEA, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría General Iberoamericana, entre otras.

