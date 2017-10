Hollywood enfrenta sus vergüenzas machistas tras el escándalo Weinstein

Todavía "en shock" y con los ojos como platos al ver cómo el escándalo de abusos sexuales contra Harvey Weinstein crece día tras día, Hollywood enfrenta ahora sus vergüenzas machistas y se pregunta si el del productor es un caso aislado o si es un patrón extendido en la meca del cine.

Los Ángeles (EEUU), 13 oct (EFE).- Todavía "en shock" y con los ojos como platos al ver cómo el escándalo de abusos sexuales contra Harvey Weinstein crece día tras día, Hollywood enfrenta ahora sus vergüenzas machistas y se pregunta si el del productor es un caso aislado o si es un patrón extendido en la meca del cine.

La cascada de denuncias en contra de Weinstein no sólo ha condenado al que era uno de los productores más importantes de EEUU, sino que ha desatado una gigantesca polémica en el mundo del cine, donde numerosas mujeres han dado un paso al frente para revelar comportamientos machistas de todo tipo que ponen en entredicho la supuesta imagen progresista de Hollywood.

En este sentido, la actriz Emma Thompson dijo en una entrevista con la BBC haber visto en Hollywood a "muchos" que se comportaban como Weinstein.

"Quizás no hasta ese extremo. ¿Tienen que ser tan malos como él para que se cuente? ¿Sólo cuenta si realmente se lo han hecho a montones y montones de mujeres? ¿O cuenta si se lo hace a una sola mujer una sola vez?", argumentó.

Por su parte, la intérprete Tippi Hedren, que aseguró en el pasado haber sufrido abusos por parte del realizador Alfred Hitchcock, afirmó que el escándalo de Weinstein "no es nada nuevo ni se limita a la industria del entretenimiento".

"Lidié con el acoso sexual todo el tiempo durante mi carrera como modelo y en el cine. Hitchcock no fue el primero (...). Dijo que arruinaría mi carrera y le respondí que hiciera lo que tuviera que hacer", expuso en su cuenta de Twitter.

En un sentido similar se expresó el cineasta Judd Apatow en un artículo de Los Ángeles Times: "Hay mucho abuso en esta ciudad".

"Las jóvenes actrices son maltratadas de todas las formas posibles por hombres poderosos que pueden tentarlas con trabajos o acceso a partes emocionantes del 'show business'", indicó.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Cara Delevingne, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son solo una pequeña muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Pero la valentía de estas estrellas también ha inspirado a otras actrices, quizá más desprotegidas al no contar con la red de seguridad y el respeto de la fama, a compartir sus traumáticas experiencias.

Así, Lili Reinhart, de la serie "Riverdale", reveló una experiencia de abuso por parte de un compañero de trabajo, mientras que Pauley Perrette del show "NCIS" contó que fue violada cuando tenía quince años.

Además, y en un movimiento que no parece ajeno al torbellino del caso Weinstein, Amazon suspendió el jueves al director de Amazon Studios, Roy Price, tras las revelaciones de acoso sexual en su contra formuladas por la productora Isa Dick Hackett ("The Man in the High Castle").

La lista de figuras que han condenado sin tapujos los abusos de Weinstein es amplia e incluye a Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Emma Watson, Cate Blanchett, Colin Firth, Mark Ruffalo, George Clooney, Christian Slater, Penélope Cruz y Jane Fonda, entre muchas otras.

Quentin Tarantino, un habitual colaborador de Weinstein, dijo hoy estar "estupefacto" y "con el corazón roto" tras conocer las acciones del que era su amigo desde hacía 25 años.

Y la Academia de Hollywood se reunirá este fin de semana para analizar el caso, después de calificar en un comunicado la conducta del productor como "repugnante, abominable y antiética".

Además de la condena social al que parecía un intocable de la industria del cine, se unen ahora las consecuencias económicas que podrían hundir a The Weinstein Company, la compañía que fundó junto a su hermano Bob Weinstein.

Pese a las informaciones que apuntaban recientemente a que podría ponerse en venta o cerrar sus puertas, Bob Weinstein negó hoy estas noticias y aseguró que The Weinstein Company continúa sus negocios con normalidad.

Sin embargo, Disney, Showtime y Amazon han mostrado su rechazo o dudas a trabajar bien con Harvey Weinstein o con The Weinstein Company, mientras que el artista polifacético Lin-Manuel Miranda y la escritora Quiara A. Hudes reclamaron que les dejen llevar a otro estudio la adaptación cinematográfica del musical "In The Heights".

Comentarios